La Cámara Electoral recibió reclamos de jóvenes de entre 16 y 18 años que no estarían habilitados a votar, por lo que extendió los plazos para pedir correcciones hasta el 29 de mayo.

Por error, no aparecen muchos jóvenes en el padrón electoral

La Cámara Nacional Electoral (CNE) extendió hasta el 29 de mayo el plazo para que la ciudadanía verifique sus datos personales en el padrón provisorio y realice reclamos, en caso de que hubiera errores.

Las consultas pueden realizarse a través del sitio web www.padron.gob.ar, telefónicamente al 0800-999-7237 o en forma personal en las secretarías electorales.

La consulta del padrón provisorio tenía como fecha límite el 24 de mayo, pero debido a que también se detectaron varios casos de jóvenes de entre 16 y 18 años que no fueron incluidos en la información remitida por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), por lo que no estarían habilitados a votar, el plazo se extendió hasta el 29 de este mes.

En una acordada extraordinaria la CNE resolvió extender el plazo con el objetivo de darle más tiempo a los electores para que verifiquen sus datos y lograr, en definitiva, "una mayor actualización y depuración de los padrones".



Además la CNE, a cargo de los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, requirió al Renaper "que extreme los recaudos para remitir en tiempo y forma las novedades registrales", necesarias para actualizar los padrones.

"No puede pasarse por alto en esta ocasión que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) remitió a la justicia nacional electoral una importante cantidad de trámites correspondientes a nuevos electores con posterioridad a la fecha de cierre de novedades", manifiestan los camaristas en el comunicado en el que reclaman por la demora en los trámites de jóvenes de entre 16 y 18 años que no figuraban en los padrones y no estarían habilitados para votar.

Y agregan: "Los cuales obviamente no han podido incorporarse en el padrón provisorio sino que se verán reflejados recién en los padrones definitivos. En ese contexto, corresponde reiterar a ese organismo que extreme los recaudos para remitir en tiempo y forma las novedades registrales que constituyen los antecedentes legales necesarios para la oportuna actualización del Registro Nacional de Electores".

El padrón provisorio será utilizado para las PASO del 11 de agosto y para las generales del 27 de octubre.

Los cambios de domicilio realizados hasta el 30 de abril último deberían estar reflejados en el padrón, al igual que el caso de los jóvenes de 16 años que ya hayan realizado el DNI nuevo y cumplan años hasta el 24 de octubre inclusive.

De acuerdo con el cronograma electoral, el 12 de julio se publicará el padrón definitivo y el 27 de ese mes se darán a conocer los lugares y mesas de votación para las PASO.

En tanto, para las presidenciales de octubre, el padrón será publicado el 27 de septiembre y los lugares y mesas de votación serán difundidos el 12 de octubre