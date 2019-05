 Silvina Luna y Daniel Osvaldo, ¿juntos?

"Somos gente rara para la gente normal", reza la frase que escribió Daniel Osvaldo en su cuenta de Instagram junto a la foto en la cual aparece con un grupo de amigos.

El ex futbolista eligió la letra de "Gente extraña" de la popular banda de rock La 25 para describir el encuentro que compartió en Roma, en donde vivió varios años cuando se destacó como delantero en el club AS Roma.

Lo que más llamó la atención de la foto que compartió el actual líder del grupo Barrio Viejo fue la presencia de la modelo Silvina Luna, que aparece sonriente junto a otra mujer y una niña. "Hermosa noche", agregó Osvaldo en la publicación que compartió en la red social en la que tiene casi 15 mil seguidores.

Los rumores de relación entre la bailarina y el ex futbolista no tardaron en llegar y fue ella misma quien salió a aclarar cuál es el vínculo que los une. "Pasé dos días por Roma y coincidimos en una cena con amigos. Nada más", sentenció la panelista de Incorrectas a Teleshow.

"Nada que ver", deslizó, entre risas, sobre una posible relación con el ex de Jimena Barón, con quien las últimas semanas protagonizó un escándalo mediático por la crianza de su hijo.

Según el relato de Silvina, el encuentro con el ex futbolista fue "pura casualidad" y advirtió que no lo conocía hasta esa noche. "No somos amigos. Solo tenemos amigos en común", insistió quien compartió sus vacaciones con amigas.

Después de recorrer Marruecos (Marrakesh) e Italia (Roma y Milán), Luna se reincorpora el próximo lunes al panel del ciclo que conduce Moria Casán por la pantalla de América y que comparte con Sofía Zámolo, Mica Viciconte, Nora Cárpena, Carolina Papaleo, Carolina Losada y Celina Rucci.

Daniel Osvaldo, por su parte, volvió a vivir a Italia porque está participando del reality Bailando por las Estrellas, junto a la bailarina sueca Veera Kinnunen. Además, sus amigos e integrantes de la banda de rock viajaron para realizar una gira por el país. "No nos dio para el Ferrari así que pintamos de rojo el Renault 4", bromeó el cantante junto a una foto con en la que los músicos posan con el vehículo que los acompañará en los shows.