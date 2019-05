“Nuestra provincia tiene un potencial minero que es necesario seguir desarrollando”

Por Franco Mignaco, licenciado en Administración de Empresas y Economía, presidente en Argentina de Minera Exar y presidente de la Cámara Minera de Jujuy.

En el estado actual de las economías regionales siempre surgen a la luz los sectores productivos que apuntalan el desarrollo local. Adquieren relevancia porque en contextos económicos difíciles, el sector privado, a través de sus aportes impositivos, a través de la generación de empleo y a través de la consolidación de las exportaciones; arroja claves o muestra tendencias sobre cómo nuestra provincia podría mejorar su posicionamiento, consolidarse como una provincia en crecimiento y no sólo como una provincia “con potencial”. La minería es un sector que particularmente puede traccionar otros desarrollos paralelos, no sólo como meros abastecedores o proveedores directos; sino verdaderos desarrollos cuyo crecimiento empresarial puede estar asociado a la minería, pero también puede diversificarse para otro tipo de clientes y mercados.

Nuestra provincia tiene muchos factores que son indiscutibles al momento de observar un sector minero pujante. Tiene historia de trabajo minero. Ello es importante porque es la base de los recursos humanos, que son muy importantes en minería: escuelas, universidad, técnicos, operarios y profesionales. Tenemos el potencial de los recursos minerales, la infraestructura, los gasoductos, el parque solar y los caminos. Pero todos estos desarrollos, como cualquier emprendimiento, necesitan financiación. Y debemos proveer las características de reglas claras, estabilidad fiscal y seguridad jurídica. “Reglas claras” implica mantener -ante distintas coyunturas- una política estable en relación a la actividad, con un marco jurídico adecuado y con los controles correspondientes. Pero también, hoy, debemos comunicar más y mejor, todo el potencial que tenemos para ofrecer.

El desarrollo económico que trae aparejado el sector minero hoy, es importante: la actividad minera es el principal complejo exportador. El litio es un actor principal en éste contexto, pero no es el único. En el año 2018, más del 62 % del total de las exportaciones de Jujuy fueron del sector minero en su conjunto. Ésto representa u$s 315 millones de dólares que exportamos desde nuestra provincia hacia el mundo. Entre los proyectos en construcción y los proyectos en marcha, se están invirtiendo más de u$s 1.000 millones de dólares. Todas son sumas muy considerables que llevarán a exportar más de u$s 1.000 millones en 2025. Es un impacto enorme para nuestra provincia, que debemos saber aprovechar.

Pero, finalmente, debemos entender que éstos son los primeros pasos de desarrollo del sector. A pesar de los avances actuales es necesario seguir desarrollando el potencial minero de Jujuy. Pensar que “tenemos los minerales” lleva a una comprensión errónea de nuestra realidad. Un proyecto minero tiene varias etapas: entre otras podemos mencionar prospección, exploración, factibilidad y producción. Cada etapa involucra, de manera compleja, a distintas empresas que tienen que conocer muy bien el sector. Nos referimos a que la importancia de poseer los recursos tiene que estar necesariamente asociada a la posibilidad concreta de desarrollarlos, de atraer capitales, de generar más proyectos y así fomentar más puestos de trabajo, más empresas proveedoras y, en definitiva, más desarrollo para las regiones en donde se insertan las mineras. Ése es el desafío que tenemos por delante y nos compete a todos llevar a buen puerto esta gran oportunidad que se nos presenta.