"Nunca hay que dejar de luchar por los sueños"

-Disfrutando las vacaciones.

-Sí, vacaciones pero por algunos días nada más y con la familia. El domingo me estoy yendo de nuevo. Lo que pasa es que acostumbro irme unos 15 días antes para ponerme a punto y llegar de la mejor manera antes del inicio de las pretemporadas.

-¿Te acostumbraste a la gran ciudad o se extraña el pago?

-La verdad que no me gusta Buenos Aires. El pago me puede mucho y siempre que tengo un fin de semana libre lo dedico primero a la familia y al siguiente me vengo a Libertador para visitar a los amigos. Me gusta mucho ir de pesca y siempre que puedo lo hago.

-¿Hasta cuándo estás en Belgrano de Córdoba, atendiendo que llegaste a préstamo de Lanús?

-El contrato es hasta el 30 de junio de este año y debo regresar a Lanús. Aún no sé si tendré posibilidades de jugar para quedar en el club. Existen posibilidades de jugar en otros clubes, pero todavía no hay nada concreto. Veremos qué es lo mejor tanto para el club como para mí o deberé buscar un club donde poder jugar. Resta para que termine el torneo y faltando una o dos semanas se sabrá las opciones que hayan y elegiremos la mejor.

-¿De las posibilidades de jugar en otro club, existe alguna que te interesa?

-Hablé con mi representante, quien me comentó que no está la posibilidad de quedarme en Lanús y que buscaríamos otra opción, pero no existe nada en concreto por lo que habrá que esperar un poco más. El mercado de pases está bastante "quieto".

-¿Existió chances de fichar en Gimnasia y Esgrima de Jujuy?

-La verdad que nunca tuve ningún llamado ni nada del club.

-¿Y por qué Belgrano de Córdoba?

-Necesitaba un cambio de aire, hablé con el técnico Luis Zubeldía porque sentía que debía salir y cambiar de aire. Las cosas no estaban bien. Lanús me dio todo y yo sentía que no le estaba dando lo que ellos necesitaban, por lo que tomé la decisión, junto con el técnico; me entendió, yo no estaba bien y me tocó ir a préstamo a Belgrano de Córdoba. Sabía que estaba complicado con el descenso, que esto podía salir bien o mal, era complicado se empató demasiado. Fue una lástima que porque por tres puntos se haya descendido.

-¿Cómo comenzó tu carrera futbolística?

-Hice inferiores en el club Atlético Ledesma luego me fui, a los 16 años, a Nueva Chicago y a los 19 Lanús compra mi pase. Allí arranca mi carrera profesional, mi primer contrato, después tuve algunas lesiones que no me permitieron tener continuidad por lo que debí buscar un club para poder seguir creciendo futbolísticamente, adquirir mayor experiencia y aprender a luchar un poco más y no quedarse con esa comodidad y conformarse con estar ahí, fue mi decisión irme al Argentino A con Talleres de Córdoba, con un contrato de 6 meses, donde peleamos el ascenso, en dos finales, pero no se pudo ascender.

-Después volviste a Lanús.

-Así es. Regresé pero seguía sintiendo que no tenía la experiencia necesaria y que lograría el lugar que yo quería, por lo que me fui a Olimpo de Bahía Blanca, donde estuvimos a punto de clasificar a la Sudamericana y faltando dos partidos nos quedamos fuera de esa liguilla que se armó en ese momento. Luego regresé a Lanús, con muchos más partidos en primera, que con la llegada de Jorge Almirón, quien decidió que me quedara para el torneo del 2016.

No era titular en ese momento pero tuve continuidad logrando ganar dos torneos con el club ganándole la final a River Plate por la Súper Copa y a Racing Club por la Copa Bicentenario.

-¿Le cuesta mucho a los chicos del interior llegar a primera?

-Tal vez lo más complicado es la adaptación, hay que ser fuerte en eso. El mundo del fútbol es muy raro y hay que saber aguantar más cuando uno es del Norte porque llegar y hay otros que ya son conocidos desde antes y vos llegas solo por eso se debe ser fuerte y enfocarte en lo que cada uno quiere y luchar por ello, luego las cosas se van dando solas.

-¿Cómo observás al fútbol argentino?

-Lo veo bastante bien y cada vez va mejorando más. Hoy es mucho más rápido, más físico, algunos jugadores, que llegan de afuera, creen que harán alguna diferencia y resultan ser uno más, la verdad que no hacen la diferencia porque el fútbol está muy parejo.

-¿Qué aconsejarías a esos chicos que sueñan con jugar en Primera División?

-Que nunca dejen de luchar por sus sueños.

Las oportunidades están y hay que saber aprovecharlas, contar con una cuota de suerte ayuda cuando se está en el momento justo. No deben bajar los brazos y entrenar para lograrlo. Muchas veces es difícil, pero es cuestión de creer en uno mismo y no aflojar.

-Por último, ¿qué análisis hacés de los descensos en el fútbol interior?

-Me sorprendió mucho la cantidad de descensos. Hablo con muchos chicos de Buenos Aires, después de lo de San Martín de Tucumán, lo de Tiro y Gimnasia y Juventud Antoniana de Salta, Talleres en nuestra provincia es una lástima que habiendo tan buenos jugadores del norte y pase esto con los clubes.

Llama mucho la atención, no sé si es por la AFA o hay cosas más profundas. Hace dos meses atrás había, en el Federal A, varios clubes y hoy creo que del Norte no queda ninguno.

