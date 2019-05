Sofía Von Wernich, alias "Chule", llega al Teatro Mitre

Sofía Von Wernich, alias "Chule", es la joven cantante argentina que se adueñó de Instagram con su música. Este sábado a las 22 se presenta en la sala mayor del Teatro Mitre, por primera vez en vivo para el público jujeño.

Hace sólo cuatro años, que comenzó casi sin querer, con transmisiones en la red, acompañada de su guitarra y cantando, y eso le cambió el rumbo a su vida. Está claro que aunque cantaba desde niña, nunca había pensado en la música como su forma y su medio de vida. Pero la música la buscó a ella, y hoy recorre la red y escenarios del país con su guitarra y su propuesta.

Antes de subir a las tablas jujeñas pasó por la redacción de El Tribuno de Jujuy, para conversar y contar su historia.

"Es la primera vez que voy a estar tocando en Jujuy. En Salta y Tucumán ya estuve, porque tengo amigos de ahí. Estoy muy contenta de mi primera experiencia acá", dijo para presentarse.

Le pregunto cómo comienza todo, su fascinación por la música primero y su protagonismo en las redes. Y cuenta la primera parte de esta suerte que se le fue dando y que la definió fue hace hace muy poco tiempo. "En las redes me siguen porque subo videos cantando, y muestro mi parte musical. Arranqué tocando la guitarra a los 9 años; mi mamá un poco me obligó a que vaya a clases de guitarra porque era medio antisocial. Vivía en el medio del campo, porque soy de Pehuajó en Buenos Aires, y volvía del colegio a mi casa, a no hacer nada. Y la guitarra me encantó, estaba escuchando canciones todo el día, tarareándolas, cantándolas, así que hoy le agradezco que me haya obligado en su momento. Después era parte de mi rutina, llegar del colegio y sentarme en mi cuarto a tocar la guitarra. Siempre me gustó conectar con canciones de otros, encontraba canciones que me encantaban y le hacía mi propia interpretación", cuenta la joven que acababa de bajarse del avión para recorrer los medios jujeños.

Así empezó

"Desde que soy chica me gustó la interpretación. Hace cuatro años, cuando todavía estaba en el secundario, yo cantaba en el coro de la iglesia. Y un día estando con una amiga, ella me hizo una cuenta de Instagram, porque fui la última de mis amigas en crearme uno, y ni siquiera me lo hice yo, subió un video de 15 segundos conmigo cantando una canción de la misa. Después subí un par más, y a la gente le iba gustando. En ese momento me seguían mis amigos y mi familia nomás, y se fue difundiendo", cuenta sobre la forma en que empezó su camino en redes, casi sin pensarlo.

Y su música se expandía

"De a poquito con cada video, se iba expandiendo a más gente, incluso gente que no conocía. Que la gente me reconozca en la calle me motivó a seguir subiendo videos. Iba mejorando, viendo cómo sonaba mejor, cómo le gustaba a la gente, etc", narra entusiasmada.

Cuando terminó el secundario, hace 3 años, se mudó a Buenos Aires para estudiar veterinaria. Pero pronto llegaron las contrataciones. "Empezaron a llamarme en cumpleaños, bares, eventos, y empecé a ver la oportunidad de trabajo, descubriendo el mundo de la música que para mí era desconocido. Nunca se me ocurrió que me podía dedicar a la música", confiesa.

Su segundo año en Buenos Aires, ya fue trabajando con Fran Larguía, su representante, "que es el tío de un compañero mío del colegio, y me dio confianza", dice. Así fue fluyendo todo, y empezó a entrar en los medios de comunicación, además de las redes. "Arranqué a tocar con una banda, ahora tengo cinco músicos que viajan conmigo a todos lados. El año pasado comencé a hacer giras por el país, haciendo teatros. Fueron mini metas que me iba proponiendo, y después pensé que el próximo paso es hacer música mía, y empecé también a grabar, saqué un mini álbum con tres canciones, luego saqué un single ’Dime para cuando’. Este año estuve grabando mucho, así que estoy muy ansiosa por los lanzamientos que se vienen. En el teatro, ahora, los shows son una mezcla de reversiones de distintos géneros de canciones populares, y canciones mías, que es algo nuevo y quiero ver cómo las recibe el público", anticipó sobre su presentación este sábado.

Dijo también que en Jujuy va a estrenar un tema propio. "Estoy muy ansiosa, porque hasta ahora nunca lo toqué en vivo", dice.

Canciones propias

"Hacer una canción de cero, es un proceso mucho más complejo, y hay que ver si el público que ya tenés lo recibe", dice sobre la modalidad que emplea para elegir repertorio.

"Las redes sociales te dice exactamente en qué lugares te siguen más, y además lo bueno es que en las redes podes tener una comunicación muy directa con el artista que seguís. Te mandan mensajes, te comentan videos, podés armar votaciones para que te digan dónde quieren que vayas a tocar, qué canciones quieren que cante, etc. Eso te da una guía por dónde ir", explica.

De golpe de grabar con su celular en el living de su casa, Chule se encuentra con el público en vivo, sentado en el teatro sólo para escucharla, y disfruta también de ese momento.

"Esto me dio la oportunidad a mí de seguir creciendo".

Sólo música

Finalmente dejó veterinaria "que es una carrera muy larga, de mucha dedicación que me encanta, pero sucedió que a mí la música me empezó a pasar, es una mezcla de momento, de suerte, de ganas, y tuve ese toque de que todo se me fue dando de manera muy natural. No sé por qué subía videos al principio, pero ahora no lo dejo", confiesa.

Por eso decía al principio de esta nota, que este camino la buscó a ella, más que ella a él. Después, sí, lo eligió obviamente.