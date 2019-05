Caso "Luca" Arias: Milagro Sala conoce los fundamentos del fallo

La dirigente social Milagro Sala en este momento se encuentra en el octavo piso del Palacio de Tribunales para ser notificada sobre los fundamentos del fallo del juicio oral que recientemente afrontó, donde el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 la encontró culpable del delito de ‘lesiones graves‘, contra otro referente social Cristian “Luca” Arias, en un hecho ocurrido en 2006.

Sala llegó fuertemente custodiada al recinto donde la aguardaba la juez Carolina Pérez Rojas (presidente de trámite) y la secretaria de actuaciones Felicia Barrios, donde las partes serán notificadas sobre la recepción de los fundamentos de la sentencia.

Los fiscales de Cámara Marcelo Cuellar y Diego Cussel habían pedido cinco años y cuatro meses de cárcel en la audiencia de alegatos. Sala y otras personas fueron acusadas de agredir a Cristian César Arias, apodado “Luca”.

El hecho denunciado, del cual la dirigente declaró “no ser culpable”, ocurrió en dependencias del Ministerio de Infraestructura local el 3 de julio de 2006. Los fiscales alegaron que estaba “perfectamente acreditado y apoyado en pruebas” que Sala fue “una de las integrantes del grupo que golpeó a Arias”.

"A mi criterio hay una desconexión muy importante entre lo que se pudo acreditar, lo que se probó, pero no está acreditada en ningún momento la participación Milagro Sala en ese acto. No se ha podido acreditar de ninguna manera cómo Milagro Sala tuvo acción violenta en contra de "Luca" Arias, el único testimonio que lo sostiene es Maidana y este testimonio no puede traer ninguna solidez porque sostuvo 3 o 4 verdades y no pueden complementarse entre sí. La pena de 4 años a Milagro Sala me parece que exsesiva y no está sólido y vamos a recurrirlo", había adelantado uno de los abogados defensor de la dirigente social de Sala en este debate oral, Ariel Ruarte.