Salió a la luz el primer tráiler de “Terminator: Destino Oscuro”

El propio Terminator (Arnold Schwarzenegger) ya lo adelantó en Twitter hace un par de días: el 23 de mayo era la fecha seleccionada para el estreno del primer tráiler de la nueva secuela de Terminator, y ha cumplido su palabra. 20th Century Fox ha publicado un primer y espectacular vistazo a la cinta producida por el propio James Cameron y con parte del cast original de la dos primeras entregas, incluyendo al propio Arnold y a Linda Hamilton.

La película tiene su estreno previsto para el 1 noviembre de 2019 y está dirigida por Tim Miller (Deadpool) y producido por James Cameron y David Ellison. La historia que nos presenta esta nueva entrega se centra en los acontecimientos que ocurren después de Terminator 2: el Juicio Final, obviando parte de lo que se detalla en las posteriores entregas. No obstante, hasta que no veamos la película en su totalidad no sabremos lo que se ha descartado respecto al canon actual de la franquicia.

Junto con Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton también se suman al cast de esta nueva entrega Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna y Diego Boneta, y veremos nuevos tipos de Terminator e híbridos, una idea similar con la que ya se experimentó en Terminator Salvation y que gustó bastante a los fans en general.