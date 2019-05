"Es importante hablar de sexualidad e incorporar la ESI"

El principal problema "que tenemos con el abuso sexual en la infancia es que los niños y las niñas no saben que lo que se les hace está mal. Por eso es importante hablar de sexualidad e incorporar la ESl. Para que sepan que está mal, puedan pedir ayuda y no predomine el silencio. Tu cuerpo es tuyo, tus partes privadas son tuyas y nadie te tiene que tocar, eso deben aprender. El silencio, el tabú y el hecho de no garantizar la ESI hace que sea un caldo de cultivo para que esto siga ocurriendo", mencionó Mariana Vargas, referente del movimiento y candidata a diputada por el Frente de Unidad del Pueblo Pluricultural.

En la casa se debe enseñar esto "aunque lamentablemente hay un alto índice de casos de familiares abusadores. Pero en realidad puede ocurrir en varios lugares, en la familia no se puede obligar a que se enseñe pero en la educación sí se puede", indicó.

Se refirió a la escuela capitalina donde ocurrieron los abusos hace poco, "hubo situaciones anteriores donde se habló de maltrato y donde se decía 'tu hija es muy caprichosa'. Eso de no creerle a los chicos pasa en las instituciones cuando hay maltratos. También en el Poder Judicial cuando se habla de maltrato de progenitores y se devela una situación de abuso la respuesta es 'no te creo'".

Al respecto, la psicóloga Paola Almirón explicó que "no hay edades específicas para hablar de sexualidad. El tema puede ser tratado incluso con niños y niñas pequeños, siempre respetando su edad y su capacidad de entender de qué les estamos hablando".

También afirmó que "la sexualidad no es un tema más, sino algo que atraviesa la convivencia diaria. Hablar de este tema es hablar del respeto por las diferencias, por conocer nuestro cuerpo y el del otro, por cuidarnos y cuidar al otro".

Por último, Vargas sostuvo que "cuando un niño o niña cuenta primero hay que creerle, luego denunciar y cobijar. Hay que ver cómo lo protegemos, evitar más daño y fortalecer a esa víctima. Para eso necesitamos a un sistema que hoy no está funcionando que sea de protección a niños y niñas".