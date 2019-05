Julio Ferreyra: “Se van acabar los privilegios, el gobierno se va a manejar con transparencia”

El candidato a gobernador por el Frente Justicialista dijo que no van a haber gastos innecesarios en su gobierno y que no va a tener problemas que lo controlen los que quieran.

El candidato a gobernador por el PJ, Julio Ferreyra, sigue caminando y recorriendo la provincia en busca de votos que le permita llegar a la gobernación de la provincia. Ahora volvió a hablar sobre lo que va a hacer en su gobierno y generó reacciones de todo tipo.

El director del Registro Civil adelantó que no le va a molestar que lo investiguen y lo controlen, ya que es hora de que haya transparencia. “No me importa quién esté al frente. No me va a molestar que me controlen. Desde el gobernador hasta el último funcionario va a rendir cuentas”.

Asimismo, Julio Ferreyra dijo que “es hora de manejar los gobiernos con transparencia, se van a terminar los gastos innecesarios. Basta de viajes al exterior que no se sabe para qué son y que los jujeños paguen los viáticos de los funcionarios”.

Por otro lado, dijo que es necesario que el Tribunal de Cuentas cumple con su trabajo de una vez por todas. “Al Tribunal de Cuentas le vamos a exigir que cobren las deudas que dejan los municipios y que rindan cuentas todos los funcionarios de todas las gestiones”.