Una de las formas de abuso a niños y adolescentes que emergió en los últimos años y que se origina principalmente por medio de las redes sociales es el grooming (acoso virtual).

Claudia Sheij, miembro de la Secretaría de Relaciones con la Sociedad Civil, habló sobre el programa que ellos llevan a cabo que se llama "Seguridad inteligente, informarte es prevenir".

Iniciaron con el mismo en el año 2016 y hacen hincapié en la prevención realizando jornadas para el público en general y para las fuerzas de seguridad sobre bullying, ciberbullying, sexting, la extorsión, la suplantación de identidad, el grooming y la trata de personas.

Al respecto mencionó que "a partir de ciberdelitos pueden surgir otros flagelos muchos peores. En ese caso el modo de operación que generalmente tiene el abusador es mediante el sexting y la extorsión solicitándole a los menores fotos y así chantajearlos. En eso se incluye la trata de personas que es un delito viejísimo pero a través de las redes sociales y su expansión se facilitó la captación de víctimas".

Recién se está hablando "a principios de año fuimos a Villazón y brindamos una capacitación para la Policía, fiscales y otros organismos gubernamentales. Fuimos ahí porque está en constante trato con Jujuy y es frecuente que haya casos de trata; ese día nos contaron que hubo una situación de una mujer argentina que llevaba a su hija a prostituirse a Bolivia".

Relató otra experiencia, "dando una charla en una localidad del interior una chica nos confesó que sufrió de trata y no había hecho la denuncia, y la tuvimos que hacer nosotros. Cosas que uno no se imagina y nos enteramos de muchos casos".

Al respecto, Sheij aseguró que "nosotros no dimensionamos lo que es el abuso sexual. No dimensionamos la gravedad que tiene en particular Jujuy respecto a la problemática del grooming que no deja de ser una clase de abuso".

Hay muchos cambios "en los menores que dan el parámetro que están sufriendo un caso de grooming. Hay casos en mujeres y varones, y mucha faltas de denuncias de personas que lo están sufriendo".

Explicó también que para trabajar en esos programas firmaron un convenio con el Ministerio de Educación y el Inadi.

"También damos charlas en centros vecinales y en otras instituciones", dijo.