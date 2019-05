Multitudinaria marcha por el ingenio La Esperanza

No sería posible la transferencia de la empresa el 27 de este mes.

Trabajadores de Ingenio La Esperanza, acompañados por familiares, organizaciones sociales y referentes políticos marcharon ayer al Centro Judicial de San Pedro, donde el gremio realizó la presentación de una revocatoria y un petitorio, exigiendo que se suspenda la venta de la empresa hasta que se cumpla con la ley y se de participación a los trabajadores. Ante la ausencia del juez de la Quiebra, representantes del sindicato, delegados y asesores fueron recibidos por el secretario del magistrado ante quien realizaron la diligencia, y por los dichos se supo que procesalmente no sería posible hacer la transferencia ni la adjudicación el 27 de este mes. Si bien la resolución podría salir en estos días, no quedaría firme por cuanto se tiene que publicar y se puede interponer recurso en su contra si es que no es conveniente para el trabajador Poco después del mediodía, al salir del recinto judicial, los dirigentes informaron las novedades y adelantaron que el gremio se mantiene en estado de alerta por cualquier novedad que surja respecto a la venta de la empresa, al tiempo de pedir a los obreros que vuelvan a trabajar normalmente.

El titular del gremio, Sergio Juárez, sostuvo que si no se cumple lo solicitado van a trabar la venta. "Vamos a estar atentos a cualquier maniobra que pretenda hacer el Gobierno. Hoy le demostramos que el pueblo de La Esperanza y de San Pedro acompañó a los trabajadores de Ingenio la Esperanza. Ya nos sacaron 600 trabajadores y dijimos basta, no vamos a permitir más despidos", enfatizó el dirigente.