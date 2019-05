Se pone en disputa el título provincial mosca

Hoy desde las 21.30 en la Sociedad Obrera ubicada en calle Balcarce 357 se vivirá una nueva noche de puños organizada por Fabián "Chunay" Aramayo y la subcomisión de la mencionada entidad. La velada será fiscalizada por la comisión municipal de box.

Esta noche se pondrá en juego el título provincial mosca en la contienda de fondo que protagonizarán Miguel "El Poke" Barros y Rodrigo "El Hormiga" Yapura.

La entrada a la velada será de 150$.

"Chunay" Aramayo, uno de los organizadores de la noche de puños que se desarrollará en pleno centro capitalino, dialogó con este matutino y contó detalles de las peleas que se disputarán hoy.

En cuanto a la evolución que ve de sus cuatro veladas bajo su coordinación, el entrevistado dijo que eso es "gracias al público que acompaña y apoya a los boxedores".

"Siempre tratamos de mejorar en cada velada, tratamos de aspirar a más, en peleas anteriores trajimos a un boxeador del seleccionado argentino", mencionó el organizador dejando en evidencia que no se conforma y siempre quiere crecer en este tipo de acontecimientos deportivos.

En cuanto a la única pelea femenina que habrá esta noche Fabián Aramayo dio su opinión sobre el enfrentamiento que tendrá su pupila Rocío "Dinamita" Rollano. "Tendrá una rival dura, que va al frente, es como que le gusta el tome y traiga. Se dio la oportunidad de hacer la pelea para Rocío para saber en qué nivel estamos", sostuvo.

En otras de las peleas de esta noche se presentará el subcampeón juvenil Facundo Orlandi frente a Sergio Cabrera. Aramayo dio su visión este enfrentamiento. "Cabrera es un rival complicado, en mis tiempos fue rival mío. Ahora se dio la oportunidad de hacer la pelea para Facundo que viene muy bien".

Programa de peleas

1º) Jorge Cruz vs "Maxi" Lamas

2º) José Fernández vs Juan Mamaní. 3º) Diego López vs Lucas Morales. 4º) Esteban Fayos vs Sebastián Córdoba. 5º) Matías Salazar vs Alexis Agüero. 6º) Marcos Silvetti vs Gabriel Arias. 7º) "Jona" Rivero vs Jorge Yaguandaire. 8º) Ramiro Ramos vs Gastón Mendoza. 9º) Rocío Rollano vs Camila Banega. 10º) Daniel Barbero vs Daniel Artaza. 11º) Pelea de semifondo a 3 rounds Facundo Orlandi vs Sergio Cabrera. 12º) Pelea de fondo. Título provincial mosca. Miguel "El Poke" Barros vs Rodrigo "El Hormiga" Yapura