Agilizan asistencia a gente en situación de calle

La temperatura y la sensación térmica muy bajas recuerdan a muchos lo difícil y agreste que se tornan las calles para quienes no tienen techo. En Jujuy las personas en situación de calle no son pocas, y aunque no hay registro de ellas en esta capital hay algunas opciones abiertas para su contención y refugio, desde el Estado y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de varias minorías y los impulsan a buscar un cambio de vida.

Sólo y a partir de la provisión de alimentos diaria que brinda el equipo del Proyecto "Puente" de la Dirección Provincial de Protección Integral de Personas Adultas Mayores, se estima que rondan entre 100 y 120, pero no todas aceptan hacer noche en los albergues.

En el refugio "Ñocanchis" de ese organismo en esta capital, que tiene una capacidad de 30 camas, actualmente tienen 18 ocupadas. En tanto, en la hospedería "San José" de la Fundación "Manos Abiertas", que tiene una capacidad de 18 personas, por estos días tienen 15 ocupadas.

"Tenemos el proyecto Puente que tiene dos modalidades, un recorrido en calle los 365 días del año en el horario nocturno, con operadores que se ocupan de tomar contacto con las personas que están en situación de calle, a quienes se les brinda ropa de abrigo, una bebida caliente y una ración alimentaria", sintetizó Cintia Páez, directora provincial de Protección Integral de Personas Adultas Mayores.

Explicó que suelen darse entre 100 y 120 raciones diarias de alimentos, que son controlados periódicamente por personal técnico, nutricionistas del Plan Social Nutricional Provincial (Plasonup), quienes orientan qué llevar.

El dispositivo lleva tres años ininterrumpidos, por tratarse de una política pública ejecutada mediante ese organismo, y que por otro lado incluye un refugio que funciona en una institución denominada "Ñocanchis", nombre que significa "nuestra casa". Es en la calle El Gorrión 205 del barrio Hipólito Yrigoyen en San Salvador de Jujuy.

Se trata de una opción que se les ofrece a las personas en situación de calle al momento de visitarlas. Si aceptan las personas que llegan allí pueden higienizarse, para lo cual se les entrega un kit de higiene; se les deja llevar sus pertenencias, comer un refuerzo alimentario y pueden pernoctar en la noche.

Pueden ingresar, desde las 19 y retirarse luego de desayunar a las 7, ya que muchos tienen actividades, laborales informales a modo de "changas" en el mercado de Abasto de la avenida Almirante Brown, o de la vieja terminal.

Explicó que muchas personas acuden y se incorporan al refugio y otras no. El número es fluctuante ya que invierno se acerca más; y para que lleguen allí trabajan en coordinación con Same, la Coordinación de Emergencia, las ong que recurren al detectar gente, Salud Mental y seguridad. Se enfatiza el trabajo con el operativo "invierno". Entre las problemáticas de origen que se pueden observar en común es el consumo de alcohol u otras sustancias.