El crimen de Rosa Aliaga lleva 4 años de impunidad

El próximo 29 se van a cumplir 4 años del crimen de Rosa Adriana Aliaga (54), mujer que luego de ser asesinada, el femicida enterró su cuerpo en el patio interno de su propia vivienda y a la fecha, la Justicia no avanza en la causa y no tiene a ninguna persona imputada por el hecho.

"Rosita" Aliaga era una mujer que había enviudado en 2013, vivía en el asentamiento Virgen de la Merced y se ganaba la vida trabajando en un local de regalería en la zona céntrica de la ciudad de Libertador General San Martín. Recién tras el crimen, sus familiares directos cayeron en cuenta que mantenía una relación de noviazgo con una persona, que estuvo 11 meses detenido pero luego recuperó la libertad.

El Tribuno de Jujuy dialogó con Carlos Aliaga, uno de los hermanos de la mujer asesinada y quien lleva a delante todas las presentaciones judiciales para que la causa avance y se sepa quién fue el autor del hecho.

"Esa día mi hermana almorzó con mis padres y luego mi hermano la llevó hasta su casa. Pero durante la siesta no respondió varios llamados de mi madre, esto nos llamó la atención porque estaba en contacto siempre con mi mamá", dijo el hombre.

En otro tramo de su relato, Carlos Aliaga dijo que en horas de la noche fueron al negocio de su hermana y estaba cerrado y decidieron ir a la casa de ella, donde encontraron la vivienda toda cerrada, con las luces apagadas pero con una de las ventanas abiertas.

"La puerta de rejas de entrada a la casa de mi hermana tenía una particularidad, solo se podía abrir y cerrar desde adentro y había que hacer una especie de jueguito que solo ella conocía. Eso fue lo primero que nos llamó la atención, que estaba todo cerrado con llave pero con una ventana abierta. Uno de mis hermanos entró por esa misma ventana y se dio con su perra encerrada en el baño y en una de las piezas de la casa encontró sangre", dijo Aliaga.

De inmediato los hermanos llamaron a la Policía y éstos en la inspección notaron que había rastros de sangre que llevaba al patio de la casa y movimiento de tierra, por lo que se pidió la intervención del fiscal y personal del Cuerpo de Bomberos.

Según la autopsia, a "Rosita" Aliaga la ultimaron con un palo de amasar en la cabeza y después de muerta le dieron varias puñaladas en la zona del cuello y espalda. El crimen fue cometido entre las 16 y las 18 en una de las habitaciones de la casa por alguien que no forzó ninguna de las puertas ni ventanas para ingresar, según el informe del departamento de Criminalística.

A cargo de la investigación estuvo el fiscal del Centro Judicial de San Pedro Alfredo José Blanco, quien luego de ser consultado por los investigadores de la Brigada de Libertador, ordenó la detención de un hombre que era novio de la mujer y vecinos habían asegurado verlo salir de la casa de Aliaga en horas de la tarde de ese día.

Sobre los primeros indicios

Por otra parte nuestro diario supo que cuando los efectivos de la Brigada de Investigaciones llegaron en horas de la madrugada a la casa de los padres del novio de Aliaga, el hombre ya los esperaba cambiado. En el lugar se secuestraron prendas de vestir que acababan de ser lavadas y estaban tendidas en el patio trasero.

Además el hombre que estuvo en primera instancia detenido por el hecho, había negado la relación con "Rosita" Aliaga y sobre todo negado haber estado ese día en la casa de ella, pese a que fue visto por los vecinos.

El expediente judicial no avanza desde 2017

Todo apunta a que los elementos probatorios que se solicitaron en estos casi cuatro años no fueron suficientes para ordenar la detención y la prisión preventiva del único sospechado en el femidicio de Aliaga.

El teléfono celular de la víctima desapareció de la escena y “extrañamente” recién dos años después del crimen solicitaron las pericias a la compañía de teléfono móvil. Con este fundamental elemento de prueba se pudo haber determinado con quién tuvo contacto los últimos minutos antes de ser asesinada.

Para los familiares de “Rosita” Aliaga no cabe ninguna duda que el femicida conocía muy bien a su víctima, no tuvo necesidad de ingresar a su casa por la fuerza y aparentemente habría estado en más de un oportunidad allí, para que la perra de la víctima no lo ataque y cerrara las puertas sin problemas antes de marcharse.

“Se van a cumplir cuatro años de la muerte de mi hermana, y lo que pedimos es justicia y que la causa se active y se produzcan nuevos pedidos de pruebas”, dijo Carlos Aliaga.

Además dijo que el 29 se va a realizar una marcha en la ciudad de Libertador General San Martín, convocada por familiares y amigos de la mujer, para exigir a la Justicia que se esclarezca el crimen.