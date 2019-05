Un canal sin barandas preocupa al vecindario

Pese a los constantes reclamos a la comuna, no hay soluciones.

La falta de obras en Palpalá pone en riesgo la integridad de los vecinos, quienes se quejan ante el municipio sin recibir respuesta alguna.

No es novedad escuchar a los vecinos quejarse, solicitar y esperar respuestas para mejorar la calidad de vida en los barrios y que las autoridades del Ejecutivo municipal miren para otro lado, y es común que los problemas de la gente no tengan solución por parte de la municipalidad, lo que muestra el desinterés de las autoridades.

Vecinos del barrio Alto Palpalá ya no saben a quién recurrir y temen que ocurra alguna desgracia sobre un canal que se encuentra en cercanías a la escuela primaria "José Benito de la Bárcena". Un vecino comentó: "es una zona muy transitada por grandes y adultos, está la escuela y los niños pasan todo el tiempo por ese canal que no tiene barandas, realmente es riesgoso. Solicitamos una solución pero nunca nos respondieron, es claro que no les interesa", dijo preocupado.

En las inmediaciones del sector además existen dos tinglados en la que se practican deportes, y al igual que los vecinos del lugar los profesores sienten que ese canal no puede seguir en esas condiciones, "no hay señalización, no hay barreras, los días de lluvias el canal rebalsa", contaba un profesor de hándbol.

La indignación es mayor por parte de las mujeres del lugar, quejándose dijeron: "nunca nos dieron respuesta de nada, el barrio está olvidado, el intendente prometió cosas y nunca cumplió, en estos meses anteriores se lo ve recién porque esta de campaña, antes nunca salió por los barrios, ahora ya no le tenemos confianza de que hará algo por nosotros".

Así como se presenta esta problemática en el barrio Alto Palpalá, la ciudad siderúrgica se exhibe olvidada, comentan los vecinos. "Si se recorre los barrios más alejados hasta podríamos decir que Palpalá está olvidada, como vecinos presentamos permanentemente quejas, queremos soluciones y que se vean las mejoras en los barrios, algo que ya es imposible para una gestión de un intendente ausente y que ahora no le creemos", finalizaron.