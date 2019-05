Se disfrazó de su novia para rendir un examen y los expulsaron a los dos

Un joven boliviano intentó hacerse pasar por su novia en un examen de ingreso universitario pero lo descubrieron y ambos fueron expulsados del sistema educativo superior.

El hecho ocurrió en febrero pasado en la Universidad de San Miguel, en Cochabamba, pero trascendió esta semana. Bryan, de 19 años, se puso peluca, pollera, camisa y hasta se sometió a una sesión de maquillaje para intentar “camuflarse” ante las autoridades.

Su objetivo era lograr que su pareja entrara a la universidad, en la cual él mismo estudiaba ingeniería en Sistemas. Desafortunadamente para él y su novia, se sentó en primera fila y los profesores lo descubrieron rápido por sus gestos de nerviosismo antes que por su aspecto. Cuando Bryan estaba a punto de recibir su hoja de examen, un asistente se acercó, le preguntó quién era y cuando respondió "Jocelin C”, el hombre lo descubrió: "Tú no eres esa persona”.

"Estaba en los asientos delanteros y un asistente me vio”, reveló más tarde Bryan a la policía. "Estaba a punto de obtener las hojas de examen, pero un asistente dijo: 'Usted no es esa persona’, y estaba muy nervioso, así que confesé”.

Cuando se le preguntó por qué había tratado de engañar a la universidad, el joven de 19 años dijo en principio que había sido contactado por un familiar de la candidata, y que le ofreció dinero (700 bolivianos, unos 100 dólares) para que diera el examen en su nombre, porque ella estaba ausente.

Después de que él aceptara, el contacto le envió su tarjeta de solicitud de la universidad, e incluso le reservó una sesión de maquillaje para hacer su disfraz más creíble.

"No quería hacer nada malo, simplemente no tenía trabajo, y por eso acepté”, dijo Bryan."Nunca he hecho esto antes, me encanta estudiar y quiero ir a Japón para especializarme. ¡No quiero ningún problema!”, agregó.

Sin embargo, más tarde cambió su declaración, diciendo que lo hizo "por amor", para ayudar a su novia.

La policía no puede tomar ninguna acción contra el impostor, porque hacerse pasar por un candidato de la universidad para el examen de ingreso no es un delito. Las cosas hubieran sido diferentes si hubiese llegado a firmar la hoja de examen, ya que eso habría sido un caso de falsificación.

Juan Ríos, el rector de la Universidad Mayor de San Miguel, dijo que no existe una regla específica que castigue a los estudiantes por hacerse pasar por postulantes. Sin embargo, más tarde comunicó en una entrevista que tanto Bryan como Jocelin serían expulsados del sistema universitario público boliviano, lo que implica que no podrán postularse a ninguna universidad pública en el país.