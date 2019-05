El apoderado afirmó que no realizó ninguna presentación a la Corte Suprema, y que la fuerza quiere ganar en las urnas.

El Frente Justicialista no impugnó candidatura de Jorge

Tomó estado público la presentación realizada en la Corte Suprema Justicia de la Nación por el abogado Héctor Huespe, para la impugnación de la nueva candidatura del actual jefe comunal Raúl Jorge.

En este sentido, el apoderado del Frente Justicialista, Martín Llamas, destacó que desde esa fuerza no se realizó ningún tipo de impugnación. "El único autorizado para realizar impugnaciones y/o presentaciones judiciales en nombre y representación del Frente Justicialista es el suscripto; el Dr. Huespe habría realizado su presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación representando a un candidato del Movimiento Popular Jujeño, y no en representación del Frente Justicialista ni tampoco del Partido Justicialista, del cual también soy apoderado", subrayó Llamas.

"No tuve la posibilidad de leer el contenido de la presentación judicial que habría realizado el Dr. Huespe, pero puedo afirmar, como apoderado del Frente Justicialista y del Partido Justicialista, que las fuerzas políticas, a las cuales represento desde el punto de vista legal, no realizaron ningún tipo de impugnaciones en ese sentido. De hecho, nuestros candidatos expresaron que quieren ganar las próximas elecciones del 9 de junio en las urnas, y no en un escritorio".

Por su parte, Ricardo Guzmán, del MPJ, al que pertenece Marcel Vilca, quien sería el ideólogo de esta presentación, indicó que "lo que a nosotros nos interesa es difundir nuestro mensaje; esto de la Corte lo hace por cuenta propia el candidato Marcel Vilca".

Igualmente Guzmán desconoció al letrado que hizo la presentación: "Por eso es que los abogados o el abogado que presentó eso, no tiene ninguna relación con nosotros. Yo soy el apoderado y la apoderada suplente es la Dra. Noelia Cazón, ninguno de los dos firmó nada".

"Marcel Vilca, en su presentación se arroga la representatividad del MPJ. Es lamentable ya que para mi criterio y de casi todos nosotros se equivocó. A esta altura de la campaña, no podemos destruir ningún candidato", agregó Guzmán.

Finalmente, puso en duda el origen del dinero con que se estarían costeando estas presentaciones, al considerar que ronda los 100 mil pesos. "Le dije que no estamos de acuerdo en lo absoluto, porque es un problema de energía. Nosotros tenemos poquísimos recursos, no