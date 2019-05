El oficial Ayarde, a cargo del operativo, no dio garantías de seguridad.

San Francisco y Alto Juniors no se jugó

Estaba todo listo para una fiesta deportiva, buen marco de público en ambos lados, sin embargo faltaban policías que puedan garantizar el operativo y así el duelo de ayer ente San Francisco y Alto Juniors se juegue con normalidad en el estadio "Libero Bravo". Con criterio el juez Jesús Montenegro decidió postergar la partida.

El lunes en reunión del Consejo Directivo seguramente tomarán cartas en el asunto, el oficial Leonardo Ayarde a cargo del operativo no le dio garantías de seguridad al árbitro y éste tomó la decisión de no hacer jugar. Tal cual marca el reglamento, se esperó los 25 minutos para ver si llegaba algún grupo de Infanteria, pero Ayarde reconoció que era imposible, no se solicitó en tiempo y forma por parte del equipo local.