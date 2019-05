Lanzan tarjetas Plasonup

En el marco del Plan Social Nutricional Provincial, el Gobierno de Jujuy presentó como complemento la tarjeta Plasonup, un sistema para que los titulares del programa "Comer en casa" puedan comprar alimentos en comercios habilitados. Los beneficiarios podrán adquirir los productos en los comercios adheridos al sistema, con la sola presentación de la tarjeta prepaga y el documento nacional de identidad.

Por consulta de saldo, extravío y/o robo llamar al 0810- 6664803.Por informes y reposición: Alvear 539 o comisiones municipales.

El anuncio fue formulado por Natalia Sarapura, ministra de Desarrollo Humano; Ramón Basualdo, gerente de Banco Nación; Marta Russo Arriola, secretaria de Asistencia Directa y Calidad de Vida y Carlos Toconás, secretario general de administración.

Ramón Basualdo, gerente de Banco Nación, consideró que "es un día muy importante, porque firmamos un convenio donde vamos a proveer de una tarjeta prepaga, que la ministra de Desarrollo Humano entregará a los beneficiarios del Plasonup".

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano destacó la presencia del gerente del Banco Nación "por el importante aporte realizado para que se dé cumplimiento a que los beneficiarios del programa ‘Comer en casa’ puedan acceder al sistema bancarizado".

Respecto a la tarjeta Plasonup detalló que es para los beneficiarios del programa "Comer en casa". "Tenemos en Jujuy uno de los programas de política alimentaria más importante e integrales del país. Tenemos por un lado, un programa de comedores escolares que hace poco nos visitó gente de Educación y de Salud de Nación, para relevar la experiencia porque es uno de los programas más integrales y universalizados con todos los desafíos que eso constituye. Porque tenemos un servicio alimentario en cada escuela, en cada rincón de la provincia y nuestros niños acceden a un servicio alimentario. Eso constituye una gran movilización administrativa y financiera, y tenemos un programa relacionado a la entrega de unidades alimentarias, que ha venido beneficiando a casi 100 mil familias durante estos tres años de gestión", indicó.

Dijo que "hemos tomado la decisión de incorporar la tarjeta Plasonup para las familias a las ciudades que tienen una mayor cantidad de beneficiarios. Son: San Salvador de Jujuy, Palpalá, Perico, Monterrico, San Pedro, Libertador y Fraile Pintado" y anticipó que se van a "ir incorporando otras localidades para invitar a los comerciantes que puedan acceder al posnet y así puedan recibir a nuestros beneficiarios".

La tarjeta es prepaga y la recibirán todos los comercios que están adheridos al sistema de la red Mastercard. Aclaró que "a la tarjeta la recibirá cada beneficiario con un enorme esfuerzo logístico porque por ejemplo en San Salvador tenemos más de 22 mil beneficiarios de la tarjeta y se irán entregando en las distintas localidades el lunes y martes".

Los lugares de entrega

En San Salvador de Jujuy la tarjeta la recibirá cada beneficiario desde mañana hasta el miércoles en la exestación, y los días de entrega serán: mañana 26, los apellidos desde la A hasta la E; el lunes de la F hasta la O y el martes desde la P a la Z. En las localidades del interior la entrega será a partir del lunes hasta el miércoles inclusive. En Palpalá, en el estadio Olímpico (barrio Canal de Beagle), en Perico en el galpón de la finca El Pongo (barrio 20 de Junio), en Monterrico en el CDI "Rinconcito de luz" (barrio San Ignacio), en San Pedro en el tinglado de Asper (barrio La Nueva Ciudad), en Fraile Pintado en el club Defensores y en Libertador en el tinglado del club Herminio Arrieta.

El horario de entrega de la tarjeta Plasonup tanto en capital como en el interior, será de 9 a 17.

La tarjeta es sólo para comprar alimentos y no se debe usar en cajeros automáticos porque puede ser retenida. Para comprar se debe presentar el DNI y el comercio no puede retenerla ni cobrar adicional. El saldo no es acumulable y se debe comprar hasta 20 días tras acreditarse.