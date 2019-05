Vecinos molestos por un terreno descampado

Familias que viven en el sector de las 127 Viviendas del barrio Gendarmería Nacional de Alto Comedero se mostraron molestas porque sobre la calle 293, Guillermo Nasif, existe un terreno privado de gran magnitud que se encuentra desbordado por malezas y altos pastizales.

Los vecinos sienten temor por el miedo a la proliferación de roedores, serpientes o insectos que puedan ingresar a sus viviendas que están frente al mismo. También mencionaron que de noche el lugar es muy oscuro y el descampado facilita que los delincuentes se escondan o ingresen a robar al barrio desde ahí.

"El dueño de los terrenos limpió una parte de esa propiedad que es de él, pero siempre deja una parte sin limpiar y los pastos están muy altos. Hay una empresa de bloques en la entrada de esa zona pero atrás, cerca de nuestras casas hay muchas malezas que solicitamos que corten y pongan en condiciones", mencionó Noemí Cejas, vecina del barrio Gendarmería Nacional.

Otro de los problemas que poseen los vecinos es la inseguridad, "a pesar de ser un barrio en el que viven efectivos de Gendarmería padecemos de robos de forma frecuente. No estamos exentos de que no nos roben porque hubo entradas a domicilios y eso ocurre en cualquier horario. No solamente a la noche sino también a la siesta", dijo.

POLIDEPORTIVO / DEL SECTOR “GENDARMERÍA NACIONAL” QUE SE ENCUENTRA EN ALTO COMEDERO.

En ese sentido aseguró que el terreno baldío que se encuentra frente a su domicilio, "les da la posibilidad a los delincuentes de que se escondan ahí o de que se escapen por ese lugar. A veces los limpiamos nosotros o los quemamos y el dueño se molesta".

Al referirse al transporte público de pasajeros más cercano que posee el barrio, la vecina explicó que cada 40 minutos pasa un micro y que son sólo dos las unidades que ingresan al lugar.

"Cuando no tenemos colectivo nos tenemos que dirigir a la ruta para tomar uno y tenemos miedo de que nos roben porque estamos expuestos todos. El último coche que entra al barrio es a las 23.30 y si no lo agarramos debemos ir hasta la ruta", afirmó.

Sin Centro Vecinal

Noemí Cejas explicó que el barrio carece de un centro vecinal por lo que les cuesta realizar gestiones al municipio para solicitar mejoras para los habitantes del lugar.

Al respecto indicó que "intentamos formar un Centro Vecinal en varias oportunidades pero lamentablemente no podemos ser constantes para realizar las gestiones porque por cuestiones laborales siempre estamos limitadas de tiempo".

También sostuvo que "queremos que nos cambien la iluminación y nos pongan luces led como pasó en otra cuadra pero no nos pudimos organizar para realizar esa gestión".

Cejas puntualizó finalmente que "vecinos de otra calle del barrio hicieron una nota y pagaron una cantidad de dinero para que le pongan las luces led que les da más seguridad porque ilumina más que las otras".