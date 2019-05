VIDEO. Argentina le ganó 5 a 2 a Sudáfrica

Arrancó con el pie derecho Argentina en el Mundial Sub-20, el mismo pie con el que Ezequiel Barco condujo al equipo que comanda Fernando Batista. El ex mediocampista de Independiente anotó el 2-1 de penal cuando Argentina jugaba mal y no podía doblegar a Sudáfrica, y cuatro minutos más tarde convirtió un golazo: conectó de aire, con cara interna, para clavarla en un ángulo.

El 5-2 en definitiva no explica la verdad de lo acontecido, aunque es cierto que Argentina ganó bien porque tiene mejores individualidades que su rival africano. La Selección tardó 3 minutos en conseguir la ventaja: un centro exacto del volante de River Cristian Ferreira encontró un gran cabezazo de Fausto Vera, de Argentinos.

Pero no se pudo acomodar el conjunto nacional y no halló conexiones entre los muy buenos volantes. Y Sudáfrica empató con un gol de cabeza de Phillips Keenan, tras una mala salida de Manuel Roffo (Boca). Tan solo generó situaciones con remates lejanos de Ferreira (el más activo aunque por momentos demasiado egoísta e individualista).

En la segunda etapa, Argentina se plantó en campo rival con todos sus jugadores. Movió el balón de lado. Pero siguió sin encontrar el espacio y se repitió en remates desde afuera. No podía el conjunto de Batista, hasta que llegó la ayuda del VAR. Fue ridículo lo que sucedió. Khupe Givemore fue al piso a disputar la pelota con Ferreira. El sudafricano alcanza a tocar la pelota y no se observa falta. Lo insólito es que Ferreira no protestó y en la acción siguiente fue reemplazado por Gaich. Recién ahí el eslovaco Iván Kruzliak consultó el VAR y sancionó penal, ya con Ferreira en el banco de suplentes. Barco remató cruzado arriba y puso el 2-1.

A través del VAR también fue expulsado Phillps Keenan. Y sucedió el lucimiento de Argentina. Barco marcó su golazo tras pase de Julián Alvarez y el propio delantero de River anotó el cuarto. Lyle Foster, de penal, señaló el 4-2 parcial. El quinto y último fue de Adolfo Gaich, el atacante de San Lorenzo que había ingresado por Ferreira en la jugada del VAR.

El próximo rival de Argentina en el grupo F, que también integra Corea, será Portugal. El partido se jugará el martes 28 en Bielsko Biala.

Los goles