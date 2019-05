Por Riad Quintar (H)

Es candidato a gobernador por el Fupp, ¿Cómo viene la campaña?

-Sin dudas que el adelantamiento de las elecciones nos encontró a todos con la guardia baja, pero venimos realizando todo lo que se puede hacer y recorriendo toda la provincia. Somos tres partidos y con mucho entusiasmo venimos planteando nuestras propuestas y estamos siendo muy bien recibidos.

¿Qué lo llevó a aceptar la candidatura a gobernador por Jujuy?

-Hubo un debate sobre esto y los compañeros de los diferentes partidos decidieron que yo era el indicado para ocupar este lugar. Sabemos y conocemos los principales problemas y atrasos que tiene la provincia, por eso para mí también fue una motivación extra y poder solucionar los mismos desde este lugar.

Es una persona muy reconocida y ligada a la salud de la provincia, ¿Cómo la ve hoy en día?

-Por un lado, vemos que el Gobierno viene realizando algunas incorporaciones de aparatos y recuperando algunos hospitales públicos para realizar operaciones. Del otro lado vemos que hay una desestructuración del plantel de profesionales, generando muchos inconvenientes en las personas. Vemos con preocupación que la provincia está llevando la salud hacia lo privado y se quiera privatizarla. El Gobierno va a ofrecer un paquete mínimo de prestaciones y el resto se va a pagar.

Es sabido que Jujuy tiene un faltante grande de profesionales en la salud, ¿Qué opina de la incorporación de médicos venezolanos?

-Es una manera de esquivar el problema y el faltante que tiene el Gobierno con los profesionales de la salud. El oficialismo optó por contratar extranjeros para este faltante, que vale aclarar no estamos en contra, siempre que cumplan con todas las condiciones, pero aquí se lo hizo con una cierta trampa y este permiso no fue analizado por el Consejo de Médicos. Estos profesionales no reciben la paga que se les prometió y tampoco se les da las condiciones.

¿Qué análisis realiza sobre la provincia en estos últimos años?

-Sin dudas que no estamos bien, Jujuy ocupa el puesto 21 de las provincias más atrasadas del país, mientras que por el lado del desarrollo humano estamos en el puesto 17, demostrando que no hay avances de nada. Esto ocurre por la estructura productiva derrumbada, impositiva y laboral. Actualmente hay sólo 800 pymes, cuando debería haber mínimo 3.000, demostrando que el sector privado en Jujuy es imposible por la terrible cantidad de impuestos que existe. El tema de los campos y la tierra es otro gran problema.

¿Cuáles son algunas propuestas que tiene el Fupp para la provincia?

-En el tema de la tierra y para acabar con los terratenientes, vamos a conceder la tierra sin producir, mediante un pago de canon o alquiler a los dueños, para que otros pequeños productores la aprovechen. Los profesionales tienen la carga tributaria más alta en la provincia, por lo que el objetivo es eliminar estas trabas y los mismos con ese excedente puedan invertir en la provincia y generar nuevos puestos de trabajo.

En caso de ganar la gobernación, ¿Qué puede esperar el pueblo de Jujuy de Víctor Aramayo?

-Compromiso. Trabajé 46 años en el servicio público y nunca le cobré un peso a nadie, y pienso seguir haciéndolo. Venimos a continuar haciendo lo que hacemos hace años, que es trabajar por y para la gente. Lo que queremos es luchar por los verdaderos derechos que se merecen los jujeños y hoy no los tienen.

¿Ve más oportunidades para los partidos chicos en Jujuy o el piso del 5 % es algo imposible?

-Es muy difícil, no hay otra provincia que tenga este grado de proscripción y es una ley absolutamente antidemocrática. Esto fue realizado por los grandes partidos de esa época. Sabemos que es muy difícil, ya que hay millones de pesos de por medio y los partidos chicos no lo tenemos. Es necesario bajar cuanto antes este piso y permitir que haya más voces e ideas en los recintos.

¿Qué mensaje le daría al jujeño indeciso o que no decidió su voto?

-Muchos nos conocen y saben que trabajamos día a día por los jujeños, tratando de lograr un pensamiento razonable entre todos los partidos y conseguir las mejores propuestas para los trabajadores, emprendedores, empresarios y profesionales.