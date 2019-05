Inauguración de Terminal y presentación de candidatos

En la noche del viernes, ante una importante concurrencia, se dejó inaugurada la Terminal de ómnibus de la localidad de Pampa Blanca, oportunidad en la que también se presentaron los candidatos del Frente Justicialista para las elecciones provinciales del 9 de junio, entre ellos Julio Ferreyra (a gobernador), Rubén Armando Rivarola (a diputado provincial) y Daniel Zeitune, actual comisionado municipal que quiere ser el primer intendente de esa jurisdicción.

Durante el acto, se destacó el hecho que la Terminal fuera construida con recursos propios de la actual administración de la comisión municipal de Pampa Blanca.

REFERENTES / RUBÉN ARMANDO RIVAROLA, DANIEL ZEITUNE Y JULIO FERREYRA.

En ese sentido, Zeitune expresó su orgullo de integrar la Lista 505 del Frente Justicialista, y de su equipo de trabajo. "Hace tres años y medio venimos poniendo plata y plata, esta terminal es producto de la buena administración. Yo estoy hace seis años acá, y con la buena administración pudimos hacer esta terminal. Costó mucho sacrificio, no tenemos una comuna en la que se recaude mucha plata, todo se hace con sacrificio, moneda por moneda. Acá esta el resultado de ese trabajo, y vamos a hacer muchas cosas más: lo primero es seguir gestionando el gas natural para todo el pueblo, porque vamos a tener un gobernador que nos va a dar la plata para eso, ya está comprometido con Pampa Blanca".

PRESENCIA / LA INAUGURACIÓN Y EL ACTO JUSTICIALISTA TUVO UNA IMPORTANTE ASISTENCIA DE VECINOS Y SIMPATIZANTES.

Por su parte, el candidato a gobernador señaló que "actos como estos nos dan el entusiasmo para seguir hasta el 9 de junio, poniendo todo nuestro esfuerzo en la campaña, que prácticamente la estamos haciendo descalzos, porque no tenemos los recursos del Estado, nos están tapando con publicidad en la televisión, banderas y folletos. Pero no les va a alcanzar, la fuerza del peronismo, de todos ustedes, va a superar eso. Se llenan la boca hablando de paz social, pero no hay educación, no hay trabajo y la provincia tiene una deuda casi impagable, hoy se deben más de 50 mil millones de pesos. Nosotros no estamos dispuestos a engañarlos, pero si me comprometo a que la primera ley que vamos a sancionar va a ser la de la Coparticipación municipal: le vamos a dar a cada municipio el dinero que le corresponde, y entonces serán los intendentes los responsables del manejo de esos recursos. Somos adversarios hasta el 9 de junio, pero desde el 10 de diciembre el que esté en el gobierno tiene que gobernar para todos, sin distinciones de ninguna índole", finalizó diciendo.

AVANCE / UNO DE LOS PRIMEROS COLECTIVOS EN ARRIBAR A LA TERMINAL DE PAMPA BLANCA, QUE FUE RECIBIDO POR UNA MULTITUD.

A su turno, el titular del PJ jujeño y diputado provincial, Rubén Armando Rivarola, comentó que "desde acá arriba ya veo la cantidad de intendentes que vamos a tener, porque tenemos muy buenos candidatos en toda la provincia. Además tenemos al mejor candidato a gobernador, un hombre con experiencia y con ganas de trabajar. Gracias Ferreyra por confiar en esta fuerza, y aquí se puede decir ‘se siente, se siente, Zeitune intendente’", cantó junto a la concurrencia. Contó que Zeitune lo acompaña desde que está al frente del PJ. "Ahí estuvo todos los días que lo necesitamos, trabajando a la par. Por eso cuando digo que el peronismo es lo mejor, es porque no se compra, no se vende y no se alquila, es un sentimiento".

Cabe señalar que en el acto también hablaron los candidatos a intendente de Monterrico, Nilson Ortega, y de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, además del diputado Alberto Matuk, quien expresó: "Este no es un sector del Partido Justicialista, es el Partido Justicialista con su presidente y sus candidatos, es el verdadero peronismo".