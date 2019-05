El audio en el que el hijo de uno de Los Nocheros admite que abusó a una nena

Marcos Lautaro Teruel, hijo de Mario, integrantes de Los Nocheros, fue detenido el miércoles acusado por abuso sexual. Una mujer denunció que violó a su hija varias veces cuando la nena tenía 9 años. Este fin de semana se conocieron audios una charla entre el joven, actualmente de 24 años, y la víctima, en los cuales él admite los hechos por los que fue acusado e intenta pedirle disculpas por lo que le hizo.

Publicadas por Canal 7 de Salta, las grabaciones fueron realizadas por la chica, ahora de 16 años, cuando mantenía una charla informal con Teruel. En ellas, el hijo del músico señala su "necesidad de sacarlo" en relación al abuso, al que tilda de "una boludez".

"¿Por qué lo hiciste?", pregunta la adolescente en el audio. "No sé, boluda, era muy pendejo, no sé realmente, no sé cuál es la respuesta a por qué lo hice. Si sé que cuando lo hice en un momento no te gustó nada, porque si me di cuenta. Y nada, y pasaba el tiempo y más me hacía la cabeza, que culiao que fui, eras re pendeja, habrá sido hace 10 años", confiesa Teruel.

"Como le dije a tu vieja, para vos y para ella yo estoy, para cuando quieran hablar", agrega Teruel. "Para tu vieja también, ya sé que es mucho más difícil, pero nada tampoco me gustaría verle la cara a tu vieja y que se entere que soy un hijo de mil puta. Porque soy moquero, mujeriego, pero tampoco siento que sea un abusador. Saber que si lo fui, es un bajón".

El joven cuenta también, en la charla, un "escrache" que llevó adelante otra joven que lo denunció por abuso. "El día que te pedí disculpas (en relación a un encuentro previo), dos días antes, una amiga de añares nos escrachó en Face a dos amigos y a mí, diciendo que habíamos abusado de la mina, tenía carteles de mis amigos que decía 'violadores', yo tenía los huevos en la garganta. Fue una situación muy densa. Pero cuando me pasó eso, lo primero en que pensé fue en vos, yo quería pedir disculpas hace ya rato y ahora es la oportunidad", dice en la grabación.

Su padre, Mario Teruel, habló por primera vez sobre este caso a través de un comunicado en el que no se mostró enfático al defender a su hijo, aunque tildó a los hechos denunciados de "confusos".

"Estoy angustiado y conmovido por esta dolorosa situación", empieza el texto que dio a conocer el músico del grupo folclórico. "La fiscalía penal que interviene se encuentra investigando la veracidad de la acusación, por lo que de momento estamos en tiempos de producción de pruebas sobre hechos que por ahora parecen ser confusos. Ruego con todo mi corazón que todo esto se esclarezca y resuelva lo antes posible por el bien de ambas familias", agrega Teruel.

La fiscalía en Salta a la que hace referencia es la N°1, a cargo del fiscal Sergio Federico Obeid, quien en el fuero penal es especialista en delitos contra la integridad sexual. Por eso, Obeid solicitó el cumplimiento de diversas medidas probatorias e imputó a Marco Lautaro Teruel por los delitos de exhibiciones obscenas agravadas (precisamente en dos hechos) y abuso sexual con acceso carnal (también en dos hechos) en concurso real.

Según consta en el expediente de la denuncia judicial, la denunciante afirmó que el menor de los hijos del músico, entonces de 18 años, arrastraba a la nena hasta al baño y la obligaba a realizarle sexo oral. Esas situaciones se habrían repetido. Pero la nena, por miedo, no lo contó.