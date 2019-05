VIDEO. Alberto Fernández lanzó su primer spot de campaña

Tras el lanzamiento oficial de la fórmula Fernández-Fernández, en un acto político en el partido bonaerense de Merlo el 25 de mayo, el candidato presidencial Alberto Fernández dio a conocer su primer spot de campaña en las redes sociales.

En el video, que fue hecho con imágenes del evento que había ofrecido ese mismo día (pero a la tarde temprano) en el microestadio de Ferro junto al PJ porteño, se muestra junto a Víctor Santa María, presidente del justicialismo de la Ciudad, y un salón colmado de 2.500 personas.

El recorte de testimonios fue pensado para reivindicar la figura de el expresidente Néstor Kirchner e instalar a Alberto como su sucesor, en momentos que la Argentina "se encuentra en cenizas como en 2003".

"Y un 25 de mayo llegó Néstor. Pero la verdad es que había que construir sobre las cenizas. Y ese era el desafío que teníamos. Y yo no tengo ningún empacho en decir que Néstor me marcó mucho. A veces me dicen 'bueno, sos igual que Kirchner'. Me llena de orgullo cuando me dicen eso. Si creen que me lastiman con eso…me llenan de orgullo", arranca diciendo Alberto ante la mirada atenta de miles de militantes.

Y continúa: "Cuando veo este presente que se parece tanto a aquel país en cenizas que recibimos en el año 2003….deberemos salir como salimos de ese laberinto. La ventaja que tenemos es que ya estuvimos en el laberinto, y ya sabemos por dónde se sale. Y no improvisamos. Porque la improvisación es el arte del macrismo, no es el nuestro".

El ex jefe de Gabinete, además, señala que cuando llegue el momento del traspaso de poder, 4 de cada 10 argentinos van a estar abajo de la línea de la pobreza. "Y Macri dice que estamos mejor. Vamos a hacerlo otra vez. Otra vez vamos a levantarnos de las cenizas, otra vez vamos a sacar a nuestros hermanos de la pobreza", remarca en su discurso.

Lo curioso es que la figura de Cristina Fernández de Kirchner, su compañera de fórmula, no aparece en ningún momento. Y Tampoco se la menciona en el eslogan de campaña, que es "Alberto Presidente 2019".

Solo le dedica a ellas unos párrafos de su discurso, cuando afirma que con la ayuda de Cristina va a sacar al país de la pobreza. "Otra vez volveremos a poner a la Argentina en un lugar digno del mundo. Y no lo voy, lo voy a hacer con Cristina y con todos ustedes".