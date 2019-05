Continúan despidos y las ventas prosiguen en baja

El sector comercial de Jujuy continúa recibiendo los embates de la realidad económica actual. Desde el Centro de Empleados de Comercio (CEC) aseguran que "todos los días hay despidos"; mientras desde la Unión Empresarios de Jujuy reconocen que la caída de ventas lleva ya trece meses consecutivos. Para el sector, el contexto preelectoral no está favoreciendo.

"El trabajador día a día se endeuda, le resulta más difícil satisfacer la demanda de la familia", dijo Mamaní del CEC.

"Todos los días hay despidos, y en algún punto se producen cierres. La situación no ha mejorado y el hecho que todos los días se despida gente quiere decir que en algún momento llegan al cierre", precisó el secretario general del CEC, Miguel Mamaní.

Sostuvo que la actividad no sólo no mejoró sino que sigue percibiéndose una caída de la actividad, y aseguró que más allá de que electoralmente se hacen convenios como el que firmó el Gobierno provincial con Alberdi (y se extendió con otros supermercados), "no hay dinero en la calle y eso hace que los resultados no sean los esperados", afirmó.

MIGUEL MAMANÍ, CEC

De hecho, explicó que el miércoles que fue el primer día de aplicación de ese convenio, las ventas no mejoraron, asumiendo que es posible porque luego del 20 nadie tiene dinero en efectivo y hacen uso de tarjetas. "Eso se va a seguir profundizando porque el trabajador día a día se endeuda, le resulta más difícil satisfacer la demanda de la familia", aseguró y estimó que no cambiará hasta que las personas puedan recuperar poder adquisitivo.

Planteó que las medidas del Gobierno nacional han generado esta situación, tanto como la devaluación, la apertura de las importaciones que impactó en el sector productivo como el comercial.

Sostuvo que la inflación hizo al país inviable, y que en el caso de los créditos de altas tasas, hizo que quienes tienen dinero prefieran invertir en finanzas que en el sector productivo. Es que entiende que de ese modo evitan tener que lidiar con la producción, la carga impositiva que hay, e incluso tiene información de cuando salir de las lettig y pasar al dólar, que hace que incrementen su patrimonio.

Sector empresario

Por su parte, el presidente de la Unión Empresarios de Jujuy (UEJ), Luis Alonso, explicó que en el contexto actual la entidad que preside junto a la Cámara de Comercio, coincidió en que hubo cierres de pymes en el sector que trae aparejada pérdida de puestos de trabajo, pero estimó que se debe impulsar la creación a través de emprendedores y otras acciones.

De hecho, explicó que la comuna y el Ministerio de Turismo y Cultura generan estrategias para fortalecer el comercio formal. Sin embargo, al referirse a la actualidad, aseguró que "hoy en día hay trece meses consecutivos de caída de ventas, que si le agregamos problemas de presión tributaria, de Afip que tienen los comerciantes estamos en una situación complicada".

LUIS ALONSO, UNIÓN EMPRESARIOS

Detalló que actualmente los comercios y pymes para poder sostenerse, generan una pérdida de competitividad debido a que entienden que no pueden trasladar a los precios, los costos de insumos y demás. Y es que además cuando aumenta el dólar supone también el incremento del combustible, que repercute en fletes y con ello al costo de insumos.

Expectativas

En torno a la época preelectoral, explicó que el sector de pymes sólo espera que cuando finalice las autoridades elegidas generen condiciones para que el sector pueda crecer, generen actividad económica y puestos de trabajo genuinos.

En materia de créditos de bancos tradicionales, el referente de la UEJ aseguró que tasas que rondan el 75 % para las pymes son imposibles, con lo cual explicó que trabajan en conversaciones con el Consejo de la Microempresa con tasas subsidiadas entre 14 y 20%.