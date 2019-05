Jóvenes que contienen a otros que están tristes

"Jóvenes por Palpalá" se llama el grupo de chicos de entre 15 y 23 años que realizan acciones solidarias en esa ciudad a fin de contener a sus pares de la misma edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Su fin es combatir diferentes problemáticas sociales que existen en algunos barrios de la ciudad siderúrgica enalteciendo la fuerza de la juventud para involucrarse en estas cuestiones.

Hay muchos jóvenes "que toman conciencia sobre los problemas que tienen en sus barrios y quieren cambiar esa realidad y nosotros los apoyamos porque nos interesa nuestro entorno y queremos que las cosas se solucionen para hacer un mejor vivir para todos", mencionó Hernán Yurquina, referente de la institución.

Una de sus mayores preocupaciones es la inseguridad que "no tiene horarios y cada vez ocurre más. Pasa en todos lados y es algo que nos alarma mucho", comentó.

RECUPERAR LA ALEGRÍA / JÓVENES POR PALPALÁ TRABAJAN CON ESE OBJETIVO.

"Muchas cosas pasan por la situación económica del país, hay jóvenes que no consiguen trabajo y otros que quieren estudiar, pero no pueden hacerlo porque deben trabajar y a veces no les da el tiempo hacer ambas cosas. Tienen que decidir qué hacer. Saben que en su casa la plata no alcanza y se la rebuscan para comprarse útiles o libros para la escuela. Eso hace que muchos dejen de darle prioridad al estudio. Hay falta de oportunidad en el trabajo y en la educación también", añadió.

En ese sentido remarcó que "estamos trabajando con centros vecinales de barrios en los que hay muchas familias en situación de vulnerabilidad. Como ser Las Tipas, 2 de Abril, Antártida, San José, esos lugares están muy abandonados, hay falta de cloacas, de agua, eso nos molesta mucho y nos duele".

Junto a referentes de centros vecinales detectan casos de jóvenes que no se encuentran pasando por un buen momento. Mediante recursos que les donan desde el Ministerio de Desarrollo Humano les brindan una merienda y los contienen haciéndoles saber que los voluntarios están para ayudarlos a salir adelante.

En el barrio La Merced "por ejemplo hay muchos problemas de consumo y muchos adolescentes que no encuentran una contención caen en una adicción. Por eso nosotros les hacemos saber que queremos sacarlos de ese flagelo".

Además de esa actividad, el grupo "Jóvenes por Palpalá" posee huertas comunitarias que ellos mismos elaboraron donde obtienen verduras que son repartidas a familias de escasos recursos.

También están por lanzar una revista que se llama "Jóvenes fuera de libreto" que está destinada a estudiantes de escuelas donde sus Centros de Estudiantes elaborarán noticias que ellos publicarán. La misma contará además con una sección para jóvenes destacados de la provincia de Jujuy y se llevará a cabo mediante una ayuda de un programa de Nación. Trabajan con los Centros de Estudiantes también brindando capacitaciones a los alumnos sobre diversos temas de interés social y educativo. "Nosotros les decimos a los jóvenes que no dejen de estudiar, eso es lo fundamental. Que se formen y las soluciones se van a ir dando. Hay chicos que lidian con muchos problemas de la casa, se echan la culpa de lo que pasa ahí y nosotros les damos una mano. Les damos nuestro aliento, algo que ellos necesitan un montón", sostuvo Yurquina. Trabajan en conjunto con la Dirección de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia donde les dan a conocer casos de adolescentes que se encuentra en situación de vulnerabilidad para que ellos les brinden asistencia psicológica. "Ellos nos dan insumos de alimentos y asistencia de profesionales para ayudarlos al cien por ciento. También recibimos mucha ayuda del concejal Rubén Eduardo Rivarola", dijo. Sobre la labor del grupo aseguró que "queremos vivir mejor y que haya más oportunidades para los chicos. Que confíen en que dentro de Palpalá van a encontrar lo que necesitan. Si hay estos problemas es porque algo está fallando. El joven puede hacer muchas cosas, involucrarse en la sociedad y cambiarla". El joven se ve encerrado "en los problemas de la casa y se pone mal por eso. Porque no sabe cómo ayudar y se ve estancado en esas situaciones", finalizó.