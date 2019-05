Ferreyra: "No pretendí hacer campaña vestido de Moisés"

El candidato a gobernador del Frente Justicialista, Julio Ferreyra, sostuvo esta noche que fue “ingenuo” al realizar la producción fotográfica para una revista en la que estaba disfrazado de Moisés. “No pretendí hacer campaña con esto”, afirmó el ex titular del Registro Civil.

Ferreyra dijo que “no le interesa” una publicidad como esta porque quiere hacer foco “en la corrupción y en los problemas de la gente”. En 40 años que tengo en la administración pública no me encontraron ni una mancha, por eso hacen estas cosas para afectar mi candidatura”. “Resolví jugármela por la gente porque la gente necesita que alguien se la juegue por ellos. Soy muy distinto a lo que se pretende mostrar con esa nota”, concluyó.