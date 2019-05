VIDEO.El Chaqueño Palavecino insultó a un colega que soñaba con cantar a dúo

Se nota que al Chaqueño Palavecino no le gusta que le saquen protagonismo, a juzgar por el papelón que protagonizó en un show cuando un colega subió al escenario para poder cantar con él.

Renzo Tapia era fanático del Chaqueño y tuvo el -des-agrado de compartir escena con su "ídolo" en un recital en la Plaza de la Música de Córdoba.

Todo comenzó cuando unas espectadoras le pidieron al conocido músico que invitara a Renzo al escenario y todo desembocó en una angustiante situción.

"Él se negó al principio y después preguntó ¿quién es Renzo?'. Cuando me vio exclamó 'Ah, pero es un viejo'", reveló Tapia en diálogo con Radio Suquía de Córdoba.



Afuera del escenario fue peor: "Cuando terminé, fui a saludarlo. Me miró y me dijo: 'prepárate un grupo si querés cantar, la puta que te parió. Ahí me re puteó, me dijo de todo, me dijo cosas que no las puedo ni repetir… Se escuchó clarito cuando me puteaba, encima me apuntaba con el dedo", contó.

Su relato no es descolocado teniendo en cuenta la actitud del Chaqueño en el escenario, como se ve en un video publicado en YouTube. Cuando Renzo comenzó a cantar, el Chaqueño se sentó atrás y empezó a hacer gestos, como taparse los oídos, frotarse los ojos, cruzarse de brazos y mirar hacia otro lado.

Además, se negó a cantar en dúo y rechazó a su colega cuando lo quiso saludar con un abrazo. "Cantá con él, sos su ídolo, dale", gritaba el público, rogando para que Palavecino deje de lado su soberbia.

Tapia cantó otro tema y la sorpresa fue mayor: el Chaqueño se fue, dejándolo solo en el escenario, sin siquiera saludarlo ni hacer un gesto hacia el público. ’Seguí cantando’, me dijo. Empecé a cantar la otra canción y él se va", aseguró el artista, a tono con lo que se ve en las imágenes.

Según contó el hombre, el artista le dijo "cantá vos", a lo que él le respondió "cantemos juntos, maestro, usted es mi ídolo". "No, cantá vos, a ver qué podés hacer", lo desafió el Chaqueño.

"Acá andamos, estoy con la cabeza media a gachas, puteando mal. Yo soy de Traslasierra, tengo un conjunto desde hace varios años y lo tenía como ídolo al Chaqueño, desde niño", se lamentó Tapia.