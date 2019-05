Ya pensando en la Copa América 2019

El seleccionado argentino inició ayer la preparación para la Copa América de Brasil con 11 futbolistas y la presencia del director de selecciones nacionales, César Luis Menotti.

En el predio de la AFA en Ezeiza, y a puertas cerradas para la prensa, el plantel conducido por Lionel Scaloni se entrenó por primera vez de cara al debut en el torneo, que será el 15 de junio ante Colombia en Salvador de Bahía.

En la primera práctica se presentaron 11 de los 23 convocados y la novedad pasó por la primera vez de Menotti en un entrenamiento del seleccionado, desde que asumió el cargo de director de selecciones nacionales en enero de este año.

En las fotos publicadas en las cuentas oficiales del seleccionado argentino en Twitter e Instagram, el exDT campeón del mundo en 1978 se saluda con el delantero Sergio "Kun" Agüero, de gran temporada en Manchester City.

Pero hoy será un verdadero "supermartes" en Ezeiza, ya que habrá una "Me Me" que no será justamente una figura de Internet, sino la primera vez que se encontrarán Menotti y Messi, que no se conocen personalmente y es algo que el ‘Flaco‘ anunció la semana pasada que estaba esperando que sucediera.

Casi medio siglo de vida los separa (Menotti tiene 80 años y Messi 31), pero si algo claramente los une es el especial respeto y amor que sienten ambos por la pelota, el juego y el fútbol mejor elaborado.

Será un placer, algo digno de ver, registrar durante los 15 minutos del entrenamiento abierto a la prensa de hoy en horario matutino ese encuentro entre César y Lionel, entre Messi y Menotti, que después de 37 años volvió al seleccionado argentino en la única función que le faltaba ocupar, la de director de selecciones nacionales, desde los sub 13 hasta los mayores.