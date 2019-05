"Darnos cuenta de que es posible recuperar Jujuy para los jujeños"

Por Riad Quintar (H)

¿Qué lo motivó a ser el vicegobernador de la fórmula justicialista?

-Desde mi sector entendimos que era necesario armar una lista competitiva para la sociedad y puse mi candidatura a disposición de todos los interesados. Desde nuestro lugar siempre buscamos la unidad y la llegada de Julio Ferreyra permitió sumar nuevos sectores y personas para permitir que el justicialismo esté en condiciones de ofrecer una fórmula nueva que la gente pedía.

¿Cómo viene siguiendo la campaña del Frente Justicialista en Jujuy?

-Venimos recorriendo toda la provincia y vemos cómo la gente en general nos recibe muy bien y con mucha esperanza de que podamos recuperar la provincia. La sociedad nos está pidiendo un cambio, ya que hay mucho enojo por estos últimos años, por eso quieren que se pueda cambiar la realidad y es muy necesario poder hacer una buena elección para eso.

¿Cuál es su visión sobre la provincia en la actualidad?

-Vemos a la gente muy preocupada, desesperanzada, enojada con el sistema político en general sin posibilidades de futuro para nadie. Sin dudas que la situación económica y la falta de empleo en Jujuy es un tema muy preocupante para todos, ya que la plata no alcanza a fin de mes y cada vez hay más inflación y eso tira mucho para abajo. Pero creo que la gente se está dando cuenta que hay una nueva alternativa en nosotros y eso nos motiva a seguir.

Maneja algunas encuestas y números precisos, ¿podría adelantar nos algo?

-Estamos muy cerca, sólo a unos puntos por debajo y con una posibilidad muy grande de seguir creciendo, puesto que los indecisos siguen siendo muchos y esos votos claramente ya no van al oficialismo. Sabemos que podemos captar aún más votos, ya que de otro estudio que hicimos, la mayoría de los votantes se inclina a un candidato del justicialismo por delante de otros.

Dirigentes reconocidos y de cierto peso se fueron días antes del PJ, ¿qué análisis hace de esa salida?

-Cada uno tomó la decisión que quiso, no compartimos para nada lo decidido, puesto que la prioridad era recuperar la provincia y dar una unidad definitiva en el Partido Justicialista. Yo espero que estas personas con trayectoria y militancia puedan sumarse en estos días a este frente y aportar a la unión, debido a que hoy sólo le resta al frente y no aporta en nada la división. Con esta separación sin dudas que todos los que están por afuera terminan siendo funcionales al Gobierno.

Hoy se pueden ver caras nuevas en el Partido Justicialista, ¿cree que empezó una reconstrucción?

-Claramente sí, hoy vemos muchos "Sub 40" integrando las listas en diferentes puestos y es el mensaje que la sociedad quería en el PJ, caras y nombres que no tienen nada que ver con las anteriores gestiones. Pero absolutamente hoy hay un nuevo justicialismo y se puede ver en todas las listas que casi no hay repitentes o apellidos conocidos.

¿Cree que el desgaste del Gobierno actual beneficia al Frente Justicialista?

-Cuando se logró la unidad en el partido empezamos a ver el crecimiento en toda la provincia y comenzamos a darnos cuenta de que es posible poder recuperar Jujuy para los jujeños. En todos lados donde visitamos el mensaje de la gente es claro: el justicialismo tiene que volver y con el adelantamiento de las elecciones que hizo Morales por querer separarse de Macri motivó a la gente a convencerse de votarnos.

¿Hoy la elección en Jujuy está polarizada?

-Sí, totalmente polarizada entre el oficialismo y el Frente Justicialista, por eso creemos que la enorme cantidad de indecisos va a terminar decidiéndose por esta alternativa, darnos su voto para lograr una victoria y empezar a trabajar para la recuperación de Jujuy.

En caso de ser elegido vicegobernador, ¿qué propuestas tiene Adrián Mendieta para la provincia?

-Lo primero es trabajar en la unidad de la Legislatura, donde se ve una división muy clara entre todos los partidos y se hace muy difícil poder lograr diferentes consensos para sacar propuestas o leyes. Lo siguiente será trabajar en proyectos para la provincia y acabar con los privilegios, empezando el ajuste desde arriba para abajo, no como hizo este Gobierno que empezó con los trabajadores y desde la política tiene que haber un gesto para poder ahorrar y generar fuentes de trabajo.

¿Qué le diría al votante indeciso?

-A esa gente que hoy se siente decepcionada y que está triste por haber confiado su voto en el oficialismo, le diría que vuelva a confiar en este espacio nuevo y a esta nueva fórmula sin apellidos tradicionales, que trabaja hace años por los jujeños y que tiene buenas intenciones para y por Jujuy. Esta fórmula está para servir a la gente.