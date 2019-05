Un grupo de jóvenes realiza diversas actividades sociales, solidarias y educativas en Humahuaca y las localidades del interior.

Según explicó Sebastián Quispe, uno de los coordinadores, estos jóvenes comprometidos con la realidad social pertenecen al programa Emaus del área de educación de Cáritas Nacional. El grupo se llama Kuntur Wayna (cóndor joven) y está integrado por alrededor de 45 jóvenes a partir de los 13 años. La mayoría son estudiantes del nivel terciario y hay profesionales que colaboran de manera voluntaria en la realización de las actividades.

Kuntur Wayna es un grupo de personas con diversos conocimientos puestos al servicio de la comunidad que busca fundamentalmente brindar contención a sus integrantes y a los niños y adolescentes de los barrios humahuaqueños y de otras localidades cercanas.

Zulema Puca, es profesora y forma parte de este grupo. La joven contó que hacen mucho trabajo comunitario destinado especialmente a los niños y jóvenes como celebrar el día del niño, brindar talleres de autoestima, liderazgo, ciudadanía, apoyo escolar, colaborar en actividades recreativas, solidarias en los barrios pero señaló que "la idea es que cada chico que pertenece a este grupo pueda brindar su talento a la comunidad, ya que todos tenemos algo para ofrecer" y agregó que "este grupo es abierto para todos los que quieran sumarse, pero sabemos que lo más importante es que cada uno de nosotros estudie y se comprometa con ayudar".

Los jóvenes de Kuntur Wayna planifican durante la semana y organizan las actividades que concretarán el fin de semana donde se involucran y participan la mayoría de sus integrantes. Norma Cazón de Cáritas Humahuaca explicó que el nombre Kuntur Wayna tiene un significado especial ya que aplicándolo metafóricamente el cóndor vuela alto y observa desde arriba y dijo "nosotros soñamos con que ellos puedan volar alto, triunfar en la vida a partir de sus talentos y formación siempre mirando a los otros". Y añadió "además, queremos derribar esos mitos de que los jóvenes no hacen nada o que la juventud está perdida, cosa que estos jóvenes demuestran que no es así y que hay muchos que brindan sus talentos, su tiempo y se comprometen con la realidad social". Martín Mamani forma parte del grupo desde sus inicios y relató que todo surgió a partir de un grupito de baile que quería participar en un concurso y al que se fueron sumando chicos de diversas escuelas. "Éramos algunos jóvenes y se empezaron a unir más y más y me acuerdo que nuestra primera actividad fue la de realizar un cine móvil, después empezamos a realizar actividades para recaudar fondos para hacer otras acciones", recordó Mamani. Si bien Cáritas Humahuaca les proporciona a los jóvenes algunos materiales para concretar las diversas actividades, ellos realizan una venta de empanadas o juntan dinero entre todos para afrontar los gastos que se generan. Estos jóvenes llenos de compromiso, que brindan sus talentos, sus saberes lo hacen de manera silenciosa, de manera voluntaria, responsable y con un espíritu solidario que hace que estén presentes en cualquier actividad comunitaria o religiosa de Humahuaca.

Cóndor joven

Kuntur Wayna es el nombre que tomaron los humahuaqueños solidarios que quieren derribar el mito de que la juventud está perdida.