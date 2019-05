Video.Caso de violencia de Género: “No quiero que se me acerque”

Belén Rojas, Una joven madre de 20 años que fue brutalmente atacada por su pareja contó, en una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy, el brutal suceso que aconteció en la noche del 20 de mayo en donde su ex pareja violentó contra ella en frente de su hija.

Cabe recordar que la denuncia da cuenta que la mujer sufrió severas lesiones en el rostro y una hemorragia ocular, además de una herida cortante en la oreja izquierda y varios hematomas en distintas partes del cuerpo

Respecto a esto Belén Rojas comentó “El sábado a la noche salimos y tuvimos un problema en el boliche y ahí empezó todo. Al llegar a casa me tiro del cabello, me pegaba en la cara me asuste y le decía que pare”.

Luego de esto, la victima confirmó que ya había sufrido episodios de esta magnitud y que no era la primera vez que él tenía estos comportamientos “A veces tenia estas reacciones violentas y no me dejaba hablar con nadie por celular. Me lo bloqueaba y me borraba las conversaciones” explicó, Rojas.

Cabe resaltar que la denuncia, bien como expresó la víctima, está hecha contra la ex pareja y contra la familia en la seccional N° 31. “Pedí la restricción porque no quiero que se me acerque él ni nadie de la familia”

En cuanto a las graves lesiones que sufrió en su ojo izquierdo Belén expresó que “ya le hicieron tomografías en la retina”. El golpe le afecto de cierta manera la visión por lo que deberá descansar la vista y no esforzarla o de lo contrario las consecuencias serán mayores.