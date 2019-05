El candidato en primer término a diputado provincial por la UCR y actual secretario de Energía, habló sobre los cambios que hubo en Jujuy desde 2015 hasta ahora y los objetivos que se vienen.Dejó en claro que los jujeños quieren seguir viviendo en paz, en libertad, donde funcionen las instituciones y haya respeto, y no volver al pasado de violencia y agresiones.

Por Riad Quintar (H)

-¿Cómo va la actual campaña?

-Venimos muy bien en esta campaña corta e intensa, donde tenemos en claro que es una campaña austera para todos los sectores, demostrando seriedad y maduración en distintos mecanismos como es el avance de la tecnología, para poder hacer campaña de otra manera y no seguir ensuciando las calles y las paredes.

-Es una persona reconocida y con una militancia muy activa, ¿qué lo motivó a ser de nuevo candidato?

-Cuando asumió la Provincia en 2015, el gobernador Morales me convocó para ocupar el cargo de secretario de Energía, impulsando el cambio de la matriz energética en Jujuy, además de una función social muy importante para llegar a pueblos que nunca iban a tener la posibilidad de tener luz. La candidatura se definió a través de la Convención provincial, donde se decidió los candidatos que iba a llevar la UCR en estas elecciones.

-En la Convención nacional de la UCR se votó a favor de una amplia ción de Cambiemos, ¿el modelo de Jujuy se puede replicar?

-Sin dudas que sí, en Jujuy se trabajó en 2015 para recuperar la provincia, llamando a hombres y mujeres de diferentes partidos políticos y se logró el objetivo. En la Convención se decidió ampliar el espacio Cambiemos y empezar a convocar a nuevos actores políticos, sindicatos y partidos para que puedan apoyar y acompañar este proyecto y seguir por este camino de la democracia.

-¿La decisión de seguir adentro de Cambiemos puede afectar a la UCR en el plano local?

-Lo que se discute hoy en Jujuy es la provincia que quieren los jujeños, donde hay un rumbo y una política decidida para recuperar el desarrollo social y económico de todos, a través de proyectos como Cauchari, la fábrica de litio, las zonas francas. Además, hoy tenemos un Estado presente después de muchos años, donde todos los ministerios y secretarías cumplen funciones y objetivos claros de llegar y dar solución a la gente.

-¿Hoy hay un cambio en la matriz energética de la provincia?

-Claramente lo hay, por eso cuando el gobernador me llamó y me dijo que nos hagamos cargo de este problema, llegamos a pueblos que no tenían luz o que tenían que vivir con grupos electrógenos todo el tiempo, poniéndonos a trabajar y haciendo muchas obras, inaugurando pueblos solares y trabajando fuertemente en Cauchari para lograr aún más independencia enérgica en Jujuy y poder producir.

-¿Cómo ve a Jujuy en la actualidad?

-Un Jujuy totalmente distinto y en calma. Yo recuerdo en 2015 cuando asumimos la provincia, había una plaza tomada y una organización social que no dejaba asumir a un gobernador electo. Había claramente un Jujuy violento y muy agresivo, donde no había paz y reinada la intolerancia. Ahora vemos un Jujuy con libertad, funcionan las instituciones y hay respeto hacia el pensamiento de todos sin miedo a represalias.

-Se habla de una elección polarizada con el Frente Justicialista, ¿qué análisis hace de cara al 9 de junio?

-Nosotros venimos recorriendo la provincia y visitando diferentes lugares donde nos reciben muy bien, sabemos que hay problemas y la situación es difícil, pero la gente entiende que son problemas que venimos arrastrando de hace años y que ahora realmente la plata se utiliza para obras y para generar trabajo. Creemos que vamos hacer una buena elección y la gente va a elegir este rumbo.

-¿Qué le diría al jujeño que aún no decidió su voto?

-Sin dudas que hay que elegir si se quiere volver al pasado autoritario, violento, populista y de mucho odio, o seguir trabajando por el camino de la paz, de la producción, del cambio energético, de obras, etc. Además, hacerle saber al jujeño que acá hay un gobierno que se hace cargo de los problemas y las soluciones.