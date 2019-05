Víctima de violencia de género reclama a justicia

Belén Roldan y su familia reclama que la Justicia dicte una medida de exclusión para los padres de su, ahora, expareja ya que constantemente reciben amenazas de todo tipo.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy informó Belén Roldan que "esta atravesando un momento muy difícil ya que siente pánico y que no se atreve siquiera a salir a la calle".

Acompañada del esposo de la madre, la joven pide que la Justicia dicte de una buena vez una medida que le permita comenzar a desarrollar una nueva vida"

Sergio afirma que cuenta con todo el apoyo de la familia "después del horror vivido, donde no solamente Belén sufrió esta tremenda agresión física sino que hasta nosotros. La familia tuvo que escuchar muchas barbaridades".

Cabe recordar que Belén fue violentamente golpeada en la mañana del domingo cuando el hombre, quien estando en pareja con ella, regresó a la vivienda donde vivían en el barrio Coronel Arias y que pertenece a la familia del agresor que por orden del fiscal especializado en violencia familiar y de género se encuentra detenido e imputado por "lesiones graves agravadas por el vínculo y violencia de género".

En un pasaje de la charla, Belén recuerda que su bebé no está reconocido por el golpeador "pese a ser el padre".

Los familiares afirman que lo que más desean es que "Belén continúe con los estudios que pueda terminar la secundaria y seguir estudiando".

La joven a su vez recuerda que era una relación my "tóxica" que iban y volvían y que había momentos en que se llevaban muy bien aunque su pareja de manera permanente la celaba.

"Perdí cuatro celulares que me rompió, no quería que charlara con nadie" afirma Belén agregando que "yo estudiaba en la nocturna y él me iba a buscar, aveces muy bien y otras enojado de la nada y muy violento", recuerda la joven que exhibe un importante derrame en su ojo.