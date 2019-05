"Pokémon Sleep" la versión del popular videojuego que se podrá jugar dormido

Se llamará "Pokemon Sleep" y el concepto es seductor aunque todavía no se conocen muchos detalles. Pokemon Company, filial del gigante japonés Nintendo, anunció este miércoles el lanzamiento en 2020 de un misterioso juego al que se podrá jugar… durmiendo.

Tras la caza de Pikachu y otras criaturas en la vida real gracias a Pokemon Go, que sedujo a millones de fanáticos desde su salida en 2016, "nos interesamos ahora en el sueño" de los jugadores, declaró el presidente de la compañía Tsunekazu Ishihara ante la prensa en Tokio.

La empresa japonesa no había desarrollado directamente Pokemon Go, sino que había colaborado con el estudio estadounidense Niantic, creador de esta aplicación para teléfono inteligente.

