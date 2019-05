Quejas por plazas en estado de abandonado en Palpalá

El olvido es una de las mejores características que adquirió la gestión del Intendente Pablo Palomares, reclamos y quejas sin respuestas, anuncios incumplidos, obras inconclusas, desinterés en mejorar la situación de los empleados municipales en lo que respecta a la infraestructura, el municipio palpaleño se caracterizó por ser una gestión de puertas cerradas para la comunidad.

Enumerar hechos que demuestren el malestar vecinal de Palpalá, seria encontrar un gran listado de situaciones en las que los funcionarios nunca pudieron resolver o no tuvieron la voluntad para hacerlo. La gestión del intendente de Cambiemos, Pablo Palomares y su gabinete solo fue de cumplimiento de oficinistas y sin tomar conocimiento de lo que realmente sucede en cada barrio.

Es una situación casi común, pero que alarma a los vecinos del barrio San Martin, el abandono de los espacios verdes del sector, así lo expresa una vecina, “ver la plaza en total abandono es normal, en muchas ocasiones somos los vecinos los que tenemos que tomar la iniciativa y limpiarla, esto es responsabilidad de todos, pero el municipio nunca se hizo cargo, están en la municipalidad y no salen a la calle”.

Según lo expresado por los vecinos, el fin de semanas es más frecuente ver que la plaza está en malas condiciones, es un lugar que no puede ser ocupado por las familias por el descuido en la que se encuentra, no existe una prestación de servicio de parte del municipio.

“no importa cuanto sea el esfuerzo que se haga desde el centro vecinal para que la plaza este limpia, este espacio que debería ser para la recreación familiar no cuenta con un servicio acorde de mantenimiento por parte de la municipalidad, nosotros como centro vecinal del barrio San Martin, cumplimos con esa tarea, pero no es suficiente, el intendente llego al cargo diciendo las cosas que haría por los palpaleños, por lo menos aquí no cumplió” se manifestó con resignación una vecina.

Otras de las situaciones por la que se quejan permanentemente es la falta de respuestas, irónicamente nos comentaron “por lo menos que salgan y nos digan que no a los pedidos que les hacemos, y de paso le conocemos la cara a los funcionarios de este municipio”.

“Hemos solicitados mediante nota cestos de basura, dice ser municipio saludable y hemos pedido campanas de reciclaje, notas que seguimos esperando que nos respondan, de todas formas igual como vecinos del sector intentamos mantener la plaza en condiciones, nuestro niños merecen tener un lugar para distraerse, somos nosotros los que limpiamos, porque si esperamos una solución, no sé cuánto tiempo más va a pasar”.

El tiempo pasa, los vecinos siguen esperando por respuestas a sus pedidos, que en muchos de los casos son de pronta solución, notas que llevan meses en los despachos de los funcionarios, quizás sin ser leídas, mientras es el vecinalismo organizado el que desarrolla las tareas que le corresponderían a quienes quisieron gobernar la ciudad de Palpalá, pero que demostraron no poder hacerlo.