Talleres se prepara para recibir al "cuervo"

Sin dudas que luego de la dramática clasificación por penales de Atlético Talleres, se vive una semana muy intensa y con la mente puesta en sostener el buen rendimiento colectivo que hubo en el último encuentro, para recibir a Central Norte este domingo a las 17 en el estadio "Plinio Zabala", se contara con el arbitraje del Nelson Bejas, con las asistencias de Aldo Herrera y José Ponce, todos tucumanos.

El plantel volvió a los entrenamientos el martes y mantuvieron una larga charla con el entrenador Gustavo Módica, antes de regresar a los trabajos, se plantearon el objetivo de dejar todo para obtener la clasificación ante el siempre complicado "cuervo" salteño, sin dudas que al margen de cómo llegan cada uno, para este tipo de partidos las cosas son distintas, el contexto queda al margen, ya que ambas instituciones son rivales de siempre, es un clásico de fútbol que se vuelve a dar en circunstancia de playoff.

Ayer a pesar de ser el día del trabajador, los jugadores y cuerpo técnico no tuvieron descanso, trabajaron en horarios matutinos, apuntando de lleno a las tareas físicas y tácticas, se prevé que hoy realicen fútbol para diagramar el once inicial, donde no se descartan cambios y sobre todo un cambio en el esquema táctico, entre ellos el implementar línea de cuatro en la defensa, que tanto lo necesita el "expreso".

Matías Llanos es dueño del arco de Talleres, indiscutiblemente unos de los futbolistas que más contacto tiene con los hinchas, el bonaerense ya jugó anteriormente en Perico y ese afecto que recibió lo motivó a regresar en esta presente temporada; ya aseguró que se quedará a vivir en esta ciudad comercial y que formará familia, pretende seguir jugando pase lo que pase aquí, donde cotejo tras cotejo, se gana cada vez más el respeto del periqueño.

El golero dijo que "la verdad esta felicidad de darle una alegría a la gente no se puede contar, gracias a Dios en los penales se me dio, sirvió para la clasificación, para mi es algo muy lindo, me pone muy contento para tener el pase a la semifinal, dedicada a nuestra gente, que se merecía esto. Yo volví para llevarlo al club a lo más alto, queremos la gloria, siempre dije que esto es de menor a mayor, paso a paso, jugando bien o mal pero hemos llegado bastante lejos, después de los penales tenía ganas de dormir en la cancha".

El torneo que juega Talleres pertenece a la 4º categoría para los clubes indirectamente afiliados a la AFA.

Comenzó el 25 de enero. Por única vez, lo disputarán los que mantuvieron la categoría en el Federal B, los descendidos del Federal A, los campeones del Federal C y los campeones de cada liga.

La competición otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A.

