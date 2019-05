"Algunos créditos aplican tasas usureras"

Tal como lo refleja el informe de coyuntura del Ieral, actualmente la toma de créditos en el caso de los sectores asalariados es prácticamente nula.

"Nadie está en condiciones de tomar créditos con las tasas que cobran los bancos que, en muchos casos ronda el 60 o 70% anual, lo que se traduce en una tasa efectiva del 5.5% por mes" dijo en diálogo con El Tribuno de Jujuy, el economista Carlos Aramayo.

En este sentido, explicó que cada vez se hace difícil acceder a los créditos que otorgan los bancos debido a las altas tasas de interés que se aplican, pero aún así la situación se agrava en el caso de otras entidades financieras donde las exigencias son aún mayores. Al respecto señaló que "hay quienes cometen el error de endeudarse con mutuales, casa de créditos, que ofrecen dinero ya, tarjetas de todo tipo, que terminan siendo peor porque le cobran hasta el 10% mensual, y lo más lamentable es que no hay autoridad política, de Gobierno, a nivel del Banco Central que termine con este tipo de usura legalizada, realmente son tasas usurarias".

Por otra parte, las pequeñas y medianas empresas no están dispuestas a endeudarse con estas tasas por lo que tampoco toman créditos. En relación a este sector, Aramayo advirtió además que hay una mecánica de financiamiento de las empresas a través de cheques y en este sentido también se ven afectados. "Las pymes reciben cheques de sus clientes, por sus ventas, estos son cobrados en el banco quien, a su vez, cobra una comisión por anticipar el dinero. Hoy los bancos pretenden cobrar casi un 10% mensual por esa gestión, de modo que al empresario no le sirve; en algunos casos ese 10% representa la ganancia del comerciante, por lo que todo esto tiene un impacto negativo", dijo.

El crédito es fundamental

Esta situación que se da en materia crediticia impacta fuertemente en el consumo. "El sistema capitalista funciona sobre la base del crédito. "El aceite lubricante del sistema capitalista es el crédito", es la tenencia de dinero para poder operar, y sin crédito es muy difícil, y así se torna un círculo vicioso en el que, al no haber crédito, no hay consumo, y también caen las inversiones porque las empresas que no tienen capital de trabajo propio necesitan endeudarse con los bancos pero no lo están haciendo porque estas tasas son realmente usurarias".

Finalmente para revertir esta situación consideró necesaria la aplicación de políticas económicas monetarias tendientes a la nacionalización de los depósitos bancarios "siendo el Estado el único que maneje la totalidad de esos depósitos y asignar el crédito según las necesidades de la producción".

El depósito como una forma de ahorro alternativa

DEPÓSITOS BANCARIOS |EL PLAZO FIJO RESULTA UNA BUENA OPCIÓN PARA EL AHORRO.

Ante el panorama económico y financiero que atraviesa el país, muchos optan por buscar distintas formas para proteger sus ahorros. Una de las formas más comunes y, de cierto modo, más segura, es la utilización de plazos fijos, por cuanto permite resguardar el dinero de la constante y creciente inflación.

Así lo explicó el contador Juan Ljungberg quien señaló las ventajas de este tipo de transacción bancaria. Según dijo, “el ahorro es lo que no se consume, en la medida en que tengamos posibilidad de ahorrar y sobre todo cuando estamos ante situaciones inflacionarias como las que vivimos hace décadas en el país, es bueno tratar de proteger ese ahorro de alguna forma, por ejemplo, ponerlo en plazo fijo. Ésta es una forma de resguardarlo de la inflación, no totalmente, pero si en gran proporción, ya que esto permite que no pierda su valor, porque si lo dejamos debajo del colchón, ahí sí es mayor la pérdida”. Ljungberg manifestó que el plazo fijo permite que ese porcentaje que otorga el banco, hace que el dinero no pierda tanto su valor. “Hoy en día las tasas de plazos fijos están alrededor del 50% y la inflación está cerca del 54%, es decir que habría una perdida, pero pequeña, de modo que es una buena forma de ahorro”. En este sentido aclaró que, en este momento, en el país no hay condiciones económicas para que ocurra un “corralito” que restrinja la extracción de dinero de las cuentas bancarias.

Por otro lado consideró que uno de los problemas de Argentina es que tiene bajo ahorro interno, lo que impide la inversión. “Si el ahorro no es interno, para financiar inversiones se recurre al ahorro externo, lo que se traduce en deuda externa. Históricamente el país tiene bajos niveles de ahorro, entonces para financiar la inversión tanto pública como privada no alcanza lo que ahorramos los argentinos, entonces se recurre al ahorro externo. La falta de ahorro está en la base de los problemas estructurales de la economía argentina: al haber una baja tasa de ahorro, no hay capacidad de financiar inversiones, al haber menos inversión hay menos producción, menos generación de empleo, y para lograr inversiones hay que recurrir a la deuda externa”.