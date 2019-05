Garantizaron un nuevo centro de salud en 20 días

Vecinos temen el cierre del actual y piden que se mantenga hasta que esté listo otro. La cooperativa no habría donado lugar.

Tras una acalorada discusión y entredichos entre vecinos del barrio Sargento Cabral que pedían que no se cierre el centro de salud del lugar, autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia garantizaron que en 20 días tendrán uno nuevo. Los vecinos pidieron que no se cierre el centro mientras se construye el otro a orillas del zanjón.

En el frente del centro de salud, de la esquina de William King y Jorge del Río, se reunieron decenas de vecinos junto a la subsecretaria de Promoción y Prevención de la Salud Verónica Serra. Con un megáfono la funcionaria respondía las preguntas de vecinos y anunció que en 20 días aproximadamente se podría estar inaugurando el nuevo centro en un terreno del Estado y aseguró que evaluarán el edificio actual por las profundas grietas y anticipó que es probable que cierren una parte. "Es una construcción modular, que invito a todos los vecinos que vengan a conocer, la estructura es hermosa, tiene piso de parquet, las ventanas ya tienen rejas, gas, luz, sanitarios. Si el tiempo nos acompaña calculamos que en 20 días va a estar en funcionamiento", dijo Serra.

Explicó que el centro de salud está funcionando en un terreno que no es del Ministerio por lo que no podían hacer mejoras y que construyeron pilotes en el lugar pero no se cumplió el compromiso de donación del terreno por parte de la cooperativa.

"Nosotros queríamos un centro construido pero por el momento vamos a tener que usar eso para que después podamos gestionar que se agrande nuestra salita, y empezar a construirla", explicó Sandra Maizares, presidente del centro vecinal.

REUNIÓN / SERRA EXPLICÓ LOS DETALLES DE LA NUEVA OBRA Y DIJO QUE NO SE QUEDARÁN SIN EL SERVICIO.

Explicó que todos los terrenos del barrio Sargento Cabral son de la Cooperativa homónima en el cual "estaba hace mucho estipulado que nos iban a ceder el terreno, pero nunca se firmó ningún acta", indicó y que nada se dijo en la reunión del 28 de abril pasado y que el presidente y la comisión de la cooperativa no viven en el barrio por lo que desconocen la necesidad del centro sanitario.

Afirmó que sí se donó años anteriores el terreno para la escuela y la policía, pero que fueron los vecinos quienes lograron concretar las gestiones para que se materialicen.

"Nos quieren dar un contenedor, creo que tienen que rever, tienen que hacer un edificio como corresponde, como se merecen los vecinos no solamente de Sargento Cabral sino El Paraíso, Las Marías, Gendarmería y Loteo Perovic, hay mucha gente que está dependiendo de este puesto de salud", explicó Julio Ceballos, vecino del barrio, postura que esgrimían vecinos rechazando la nueva sala por ser un contenedor.

En tanto, Carmelo Quiroga recordó que estuvo desde 1972 desde que se fundó la cooperativa de la entonces "ciudad satélite". "Yo venía de Mina Pirquitas, éramos 120 afiliados", afirmó y explicó que adquirieron los terrenos y tras rechazos lo aprobaron en el gobierno de facto y las viviendas se hicieron mediante el Banco Hipotecario, y que en el proyecto estaba previsto para "el puesto de salud, la policía, para la escuela y para una capilla", detalló. Otros vecinos planteaban que debería haber una intervención del gobernador en la Cooperativa Sargento Cabral que estaría vendiendo terrenos cuyos fondos no se destinan a obras del barrio, ni a culminar la de cordón cuneta.

Está en mal estado

MAL ESTADO / EL ACTUAL CENTRO DE SALUD, CON HUMEDAD Y HACINAMIENTO.

El centro de salud funciona desde hace tres décadas en una vivienda en la que se adaptó un separador en el espacio que corresponde a un living comedor de pocas dimensiones, tiene a la vista manchas de humedad y roturas en la parte posterior que la hacen vulnerable.

El espacio es escaso y está atiborrado de cajas con archivos, registro e insumos, que hacen difícil la tarea de las siete personas que trabajan en la mañana, para la atención de más de una veintena de pacientes, además de curaciones y demanda espontánea para atención clínica, pediátrica y ginecológica. Los lunes y jueves tienen atención pediátrica que sobrepasa la demanda, según explicó la enfermera Vilma Flores. “Es muy pequeña, un consultorio, una enfermería y una sala de espera muy pequeña. Están las rajaduras, humedad y de la parte externa una parte expuesta al robo”, precisó. Mostró el baño lleno de cajas, dijo que no tienen dónde guardar residuos patógenos y filtra agua a la mesada donde preparan medicación.