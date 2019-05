Sin transporte en los feriados por paro de UTA

Los trabajadores nucleados en la UTA (Unión Tranviarios Automotor) anunciaron que realizarán paro los días feriados hasta que tenga curso su pedido de aumento del mínimo imponible del Impuesto a las Ganancias.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) ratificó que mantendrán medidas de fuerza para los próximos feriados nacionales, en reclamo por la eliminación del Impuesto a las Ganancias y un aumento de emergencia para los jubilados.

Tras el cese de actividades del transporte público durante el 1 de mayo, el secretario adjunto de la Catt, Omar Maturano, resaltó que fue una "medida inaugural e inédita" y manifestó que su gremio tiene un plan de lucha: "Se repetirá el 25 de mayo y todos los feriados si no se escucha nuestra voz".

Nicolás Abet, secretario gremial de la UTA Jujuy, indicó que si bien aún esperan la oficialización del paro del próximo feriado, que sería el 25 de mayo, la medida está estipulada desde hace días. Cuando se decidió ir al paro el 1 de mayo, se definió que la medida se iba a sostener hasta conseguir respuestas al pedido. Abet explicó que como "los días feriados trabajados se pagan doble, lo que incrementa el salario y eso implica que algunos trabajadores tengan que pagar el Impuesto a las Ganancias sobre el 100 por ciento del salario".

Consideró que si el mínimo no imponible no se modifica "trabajar los feriados significa trabajar para el Estado y no para los trabajadores".

El dirigente comentó que antes no llegaban a pagar Impuesto a las Ganancias porque aunque hubiera incrementos por el pago de feriado u horas extra no llegaban al mínimo imponible, pero que en los últimos años sí tuvieron que pagar porque el sector tuvo un incremento salarial del 24 % mientras que el mínimo no imponible subió sólo un 14 %.

Indicó que ante esta situación que es desoída por parte del Gobierno hace más de dos años, los trabajadores no quieren realizar horas extra de trabajo ni cumplir sus tareas los feriados.

"En primera instancia se comunicó que no se va a trabajar más los feriados por la eliminación al Impuesto a las Ganancias, sin embargo todavía no tenemos en claro la medida porque no llegó la notificación desde Buenos Aires", puntualizó.

Sin movimiento

El pasado 1 de mayo, en la capital jujeña no hubo transporte de pasajeros, ni de media distancia, tampoco servicio urbano durante toda la jornada.

Las calles vacías de diferentes sectores de la ciudad e incluso el casco céntrico dieron cuenta de una jornada de descanso y de actividad casi nula. Sólo unos cuantos autos particulares circularon esporádicamente en la ciudad, ocurrió que además de los festejos y el descanso otorgado por los trabajadores no había medios de transporte disponibles para movilizarse. Por lo que incluso muchas familias no lograron las reuniones masivas que suelen ocurrir en fechas de este tipo. También hubo muy pocos remises prestando servicios.