Video. Martín "Dingui" Palmieri presentó su candidatura a la intendencia por el PJ

En la sede del Partido Justicialista se hizo el lanzamiento oficial de la candidatura por la intendencia de la capital jujeña de Martín "Dingui" Palmieri, quien estuvo acompañado por Julio Ferreyra, candidato a gobernador. Además estuvieron referentes del PJ, como así también otros candidatos.

"Dingui" Palmieri expresó entre otras cosas, que "es importante para nosotros comenzar a construir un proyecto que es San Salvador de Jujuy. Hace mucho tiempo planteamos este recambio y concretar algo que realmente beneficie a la gente. Tenemos un sueño donde realmente la gente esté bien, los chicos tengan comida y el pueblo no tenga hambre. Tenemos muchas propuestas, pero la verdad y la realidad es que estamos muy preocupados porque la gente sinceramente no tiene nada. Las madres no tienen como comprar un litro de leche y tenemos un municipio que impositivamente está recaudando más. Nosotros estamos planteando un Jujuy que sea inclusivo para todos los sectores de la población. Jujuy es un sin fin de barrios que hoy están olvidados", agregando que "no estamos en contra de las obras que se hicieron, que fueron pocas en doce años. Estamos esperanzados en que realmente comencemos a trabajar en todos los barrios y sectores de capital jujeña".

Finalmente sostuvo que "tenemos muchas propuestas, que incluyen desde los animales en situación de calle, como las personas que están en este misma situación. O el tema de la pirotecnia, donde solo algunos picaros se divierten y no piensan en quienes padecen con ese tipo de acciones".

Mientras que el candidato a gobernador por el Partido Justicialista, Julio Ferreyra, en su discurso recalcó que "por la provincia tenemos que jugarnos el todo por el todo. Estamos atravesando una situación extremadamente complicada en el país y la provincia. El calor que se siente aquí es satisfactorio, pero crean que nos esperan tiempos muy difíciles. Con el apoyo de todos ustedes, seguramente vamos a gobernar la provincia, pero encontraremos arcas vacías seguramente y tendremos que afrontar esa responsabilidad. No prometemos cosas que no sabemos si se podrán cumplir, pero sí vamos a ir por lo más importante. Vamos a atender de entrada a los sectores que están sufriendo mucho. Para empezar las criaturas tienen que seguir comiendo todos los días y los comedores serán asistidos permanentemente y esa será la primera obligación que tendremos" y apuntó que también "tenemos el problema de la desnutrición infantil y eso tenemos que atender. Luego tenemos el problema de trabajo, ya que la provincia ahora no ofrece absolutamente para los jóvenes, que terminan sus estudios y arman las valijas y se van. Eso es falta de gestión en las políticas de estado".

"Vamos a través de algunas leyes de la legislatura, a atar las manos de algunos corruptos que se llevan la plata de la gente", sentenció Julio Ferreyra.

La presentación