Rubén Eduardo Rivarola lanzó su candidatura a intendente de Palpalá

El Frente Justicialista (FJ) presentó a sus candidatos a intendente y concejales de la ciudad de Palpalá, en un emotivo acto concretado en la sede del Partido Justicialista de la ciudad siderúrgica.

Encabezado por el candidato a intendente Rubén Eduardo Rivarola, y con la presencia del candidato a gobernador Julio Ferreyra, a vice Adrián Mendieta, del presidente del PJ jujeño Rubén Armando Rivarola, y los diputados Luis Cabana, Pedro Belizán y la diputada Nacional Carolina Moisés, entre otros dirigentes, en el acto se destacó el proceso de renovación y unidad que lleva adelante el Partido Justicialista a nivel provincial.

Oportunamente Rubén González, candidato por el Frente Justicialista, indicó que le tocó "el honor de encabezar la lista oficial del Frente Justicialista", agregando sobre la lista que "había una persona que se destacó, que con mucho diálogo y consenso, limó las asperezas que habían. Esa persona es la que fue elegida como candidato a intendente que es Rubén Eduardo Rivarola. Cuando uno ve la propuesta que tiene para ofrecerle a Palpalá y toda la provincia, es la amalgama perfecta entre la fuerza y capacidad que tiene el FJ" y resaltó que "llevamos de candidato a Gobernador a un hombre que es transparente, acompañado por la fuerza de trabajo de Adrián Mendieta. Tenemos la fuerza, y el trabajo de un candidato a intendente como Rubén Rivarola, secundado por mucha gente de experiencia, que sabe como resolver los problemas de la ciudad. Son hombres y mujeres de bien, trabajadores y trabajadoras, que me acompañan en la lista. Nuestro compromiso es con el pueblo, con la gente, vinimos para transformar palpalá, para devolver la alegría".

En tanto que Rubén Armando Rivarola, presidente del Partido Justicialista, remarcó que "estamos desde hace mucho tiempo peleando en el PJ. Esto es fruto de la lucha, de pelear todos los días, y podemos decir que tenemos un partido sólido y abierto. Este gobierno nacional, provincial y municipal nos están sacando las esperanza. Que se traduce en el cambio que tiene que estar encabezado por los jóvenes" y emocionado apuntó que "me cuesta hablar porque es mi hijo. Y quiere cambiar Palpalá. Les estoy dando lo mejor que tengo, que es mi hijo".

Por su parte Adrián Mendieta, quien acompaña en la fórmula para la gobernación a Julio Ferreyra, dijo de manera categórica que "en Palpalá se va a hacer historia con este joven. Creo que mucho tiene que ver Rubén, que habló con cada uno de los sectores, que construyó, y que esto sea posible. En Palpalá había división, y hoy verlos a todos ustedes es un gusto. Hoy la juventud, las mujeres están presentes. Hay mucha esperanza, y esto, cuando nosotros arrancamos hace tiempo, y empezamos a recorrer la provincia, cada uno por su lado, pasó que en algún momento pudimos hablar con Rubén Rivarola, que en el momento cuando la gente cuando más lo necesitó la gente, nos juntamos, dejamos de lado las diferencias, y con Rubén, Carolina, y con muchos compañeros empezamos a reconstruir el justicialismo" y remarcó su agradecimiento "por lograr que el partido abra las puertas a dirigentes nuevos y jóvenes. tenemos compañeros nuevos en las listas, y es lo que nos entusiasma y nos da gana de seguir adelante. Queremos gente nueva, con compromiso, y eso es lo que se ve en cada una de las listas. Hoy el gobernador niega sus orígenes, es cambiemos, es Macri, y Macri representa el ajuste, el tarifazo, la persecución de los docentes, que los niños no tengan futuro, que no tengan alimentos. Abuelos que están debajo de la línea de la pobreza con su jubilación" y destacó que "esto nos da fuerza a salir a pelear con un hombre que representa la humildad, la honestidad, el trabajo, y el compromiso como lo es Julio Ferreyra".

Mientras que el candidato a la intendencia por la ciudad de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, remarcó que "sin mi equipo de trabajo esto no sería posible. Destacó la labor de Adrián Mendieta en toda la provincia. Don Julio, usted tiene unas ganas ejemplares de trabajar", agregando que "esta vida que he decidido llevar adelante es por la gente, es por ver la ciudad que uno ama, que está destruida, es un barco que se está hundiendo. Es una ciudad que tiene el 75% de las calles sin asfalto, sin los servicios básicos esenciales. Yo nací, acá, me crié acá, es mi casa, y a esta casa la vamos a levantar entre todos" y pidió "a todos los palpaleños que me acompañen para que podamos trabajar con obras, seguridad y oportunidad. Porque esos innovaremos en todo. Necesitamos cubrir las necesidades primarias de la gente, vamos a gestionar las obras que requiere Palpalá".

Manifestó el edil palpaleño que "no se puede estar tranquilos en la calle. No podemos ir a trabajar porque no sabemos si al volver vamos a tener nuestra casa como la dejamos, si nuestros hijos llegan bien a las escuelas. Oportunidades para nuestros hijos, jóvenes, que se puedan capacitar, que puedan estudiar, que se puedan preparar para afrontar un trabajo, convenios de pasantías", remarcando que "vamos a hacer obras con palpaleños, porque eso es lo que queremos, porque de esa manera vamos a salir adelante. No hay otra cosa más que trabajo. A los empleados municipales que son grandes trabajadores, vamos a hacer respetar a los empleados como corresponde. Que son lo mejor que tienen que tener".

Sergio Castro, Movimiento Integración Vecinal: "Tenemos que felicidad de salir a la cancha a jugar por todo. Creemos que el camino de la unidad es el camino del peronismo, que trabaja por el bienestar general de los vecinos. Nuestro frente está dispuesto a jugar por todo por el Justicialismo".

Hugo, Arriba Jujuy: "Estoy contento de formar parte de este frente justicialista, tenemos una serie de candidatos de gente y personas, que tiene el conjutador comun que es la militancia. todos entendimos que tenemos que transmitir, y que nos pide Palpalá que es la unidad. Hemos convergido en un pensamiento que hay un objetivo mayor que es lograr la transformación de Palpalá con Rubén Rivarola en la intendencia. Vamos a dar transparencia en el Concejo Deliberante, que los vecinos puedan controlar al Concejo".

Fabián Rodríguez, candidato a concejal Palpalá Avanza: "El pueblo nos pidió que vengamos a vamos a darle batalla a la insensibilidad que promueve este gobierno municipal, provincial y nacional. Hay muchos proyectos que quedaron truncos por la mayoría que tiene esta gestión de municipio, y todo el desarrollo que tenemos para Palpalá, queremos llevarlo adelante con nuestro intendente Rubén Eduardo Rivarola. Nos preguntamos y vemos, que no se atienden las necesidades más básicas que tiene nuestra población. Hay una política nacional que es acompañada por el gobernador y el intendente que no atiende a los vecinos que van a reclamarle. Palpalá está devastado, por eso, agradecemos a cada uno el compromiso asumido con este proyecto para reconstruir Palpalá, después de todo lo que hicieron".

