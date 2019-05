Perdió USD 5 mil que necesitaba para operarse y un video muestra a la persona que se llevó el dinero

María Elena tiene 64 años y vive en Colón, provincia de Entre Ríos. Desde hace un tiempo padece maculopatía, una enfermedad ocular que afecta el centro de la visión y la agudeza visual. "No ve bien de su ojo derecho", dijo su nuera Rocío.

Decidida a someterse a una intervención que le permitiera mejorar la vista, la mujer obtuvo un turno para operarse en la ciudad de Buenos Aires, adonde viajó el pasado 24 de abril.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de un departamento ubicado al lado del hotel donde se alojaría, en la calle La Pampa al 1100, muestran cómo María Elena desciende de su camioneta y, tras dar unos pasos, se le cae un sobre sin que ella lo advirtiera. Dentro del sobre había 5 mil dólares, el dinero que necesitaba para solventar la operación.

Luego se observa cómo la mujer, al regresar al vehículo, camina al lado del sobre, dialoga con su marido, y al volver sobre sus pasos se acerca una vez más al envoltorio. Pero no logra identificarlo.

Minutos después, las cámaras registraron cómo una joven con un rodete en el pelo levanta del piso el sobre y continúa su camino.

A pesar de lo ocurrido, la mujer logró, con la ayuda de su familia, reunir el dinero y pudo operarse. Aún así, lamenta el episodio: "Estuve 2 años ahorrando para esto porque sabía que tenía que hacerlo y en Buenos Aires lo hacían".

"Me siento una pavota y una estúpida por haberla perdido y así como llegamos a Buenos Aires nos volvimos", contó en diálogo con Telefe.

"Era un sobre que yo me había atado y se me desató cuando bajé del auto. Yo ya vengo viendo poco y no me di cuenta", explicó.

María Elena no le guarda rencor a la mujer que se llevó su dinero. "Hasta podemos ser amigas", comentó. "Si ella gastó algo no tengo problemas, pero que me devuelva un poco porque yo tengo que devolver ahora lo que me prestaron. Ella pasó y encontró eso. No tiene culpa de nada", concluyó.