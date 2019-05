"Mi respeto y admiración al pueblo judío"

Catherine Fulop se mostró profundamente arrepentida luego de comparar la situación que vive el pueblo venezolano con el Holocausto judío. “¿Por qué creés que Hitler sobrevivió? ¿Porque solito lo hizo todo? No, porque los judíos eran los peores, los más torturadores dentro de los campos de concentración. Los sapos eran los propios judíos que torturaban a su propia gente. Esto mismo está pasando en Venezuela“, lanzó la conductora en declaraciones radiales.

Tras haber pedido perdón en vivo en Intrusos, Fulop se expresó a través de sus redes sociales, donde incluso se puso en contacto con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) a quienes les reiteró su pedido de disculpas y se puso a disposición “para lo que consideren necesario”.

Dirigido a la DAIA, publicó: “Vuelvo a pedir disculpas muy sentidas por las palabras dichas en el día de ayer y que no representan el sentimiento que siempre he sentido y siento por su comunidad. Se de su sufrimiento y por eso es que me siento realmente muy mal”.

Y agregó: “He cometido un grave error que quisiera enmendar. Por eso me pongo a disposición para lo que consideren necesario a fin de poder demostrarles mi verdadero sentimiento hacia ustedes”.