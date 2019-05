La docente acusada de abuso sexual de una menor se negó a declarar

La docente auxiliar acusada de abusar sexualmente de una niña de tres años, designó como abogado defensor a Federico Llermanos y por recomendación del letrado se abstuvo a prestar declaración indagatoria ante el fiscal especializado abusos sexuales y violencia de género, Alejandro Bossatti.

“En ese acto fue acompañada por mi persona y por consejo de este profesional se abstuvo de prestar declaración justamente porque entiendo la gravedad del hecho del que se le sindica y que necesitamos tener pleno acceso a las actuaciones para tener conocimiento de la real extención si el hecho existió o no, para ver que pruebas obran en contra de la misma, para así poder realizar uan adecuada defensa legal”, dijo.

Además el abogado dijo que “todavía no he tenido acceso al expediente y tampoco he tomado conocimiento de una supuesta de violencia que la mujer haya ejercido en contra de otros alumnos años anteriores”, dijo el profesional.

“Lo que entiendo es que desde las redes sociales, del comentario popular, hay una condena anticipada prácticamente para la docente auxiliar, lo que nosotros desde ya nos oponemos y también instamos a la sociedad que se respeten las instituciones, para eso se inicia una investigación penal preparatoria la cual podrá dilucidar seguramente en el corto o mediano plazo si estos hechos existieron, tal como se lo sindica y por otro lado en el supuesto de que haya existido si lo realizó mi defendida y otra persona”.