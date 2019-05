El dólar con una baja total del 2,96%

El dólar para la venta al público bajó hoy 1,01% y cerró en $45,553 promedio, mientras que en la semanal la divisa retrocedió 2,96%, casi en línea con el alza del 2,64% que acumuló en el mismo período la tasa de Leliq.

En tanto, en el segmento mayorista el dólar perdió un 0,67% al finalizar a $44,44 y en la semana cayó 3,44%.

Por el lado monetario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó hoy una baja de tasas de las Leliq de 30 puntos básicos, al finalizar a 73,766% promedio, con lo que en la semana la tasa avanzó 2,64%.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que el tipo de cambio mayorista perdió $1,53 respecto del cierre del viernes pasado.

"En una rueda de desarrollo tranquilo, los precios del dólar se mantuvieron por debajo del nivel alcanzado ayer, pero todavía algo lejos del cierre del final de abril", indicó Quintana.

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, explicó que con la merma en el volumen operado en el mercado único y libre de cambios (MULC) y con la ayuda del índice dólar retrocediendo 0,30% en los mercados internacionales, "nuestro peso se acomodó a las circunstancias y bajó 0,8%, en sintonía con las demás monedas emergentes de la región, que se revaluaron frente a la moneda norteamericana".

Por si parte, Christian Buteler, analista financiero, aseguró que "tras las medidas que impulsó el Banco Central" el dólar retrocedió más de un 3%.

En el mercado de dinero entre bancos se operó en el entorno del 71%. En swaps cambiarios, se pactaron US$176 millones, para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el próximo lunes y martes.

En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron US$ 1.067 millones, un 44% más que ayer.

Los cortos concentraron algo más de 55% del total operado. Los precios finales para estos meses, mayo y junio terminaron operándose a $46,50 y $48,63 (TNA 60,43% y 59,33%).

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 707 millones y no se registraron operaciones en los mercados de futuros MAE.