Video. Ediles tratarán el martes suspensión del intendente

Los ediles de Humahuaca anunciaron ayer una sesión especial para el próximo martes a las 17, a fin de tomar una determinación sobre la suspensión en el cargo del actual jefe comunal Leonel Herrera.

De la conferencia de prensa realizada ayer en el edificio municipal de Humahuaca, participaron todos los concejales.

Luego del dictamen de la sala acusadora presidida por la edil Karina Paniagua e integrada por los concejales Antonio Ríos y Omar Alejo, se resolvió aconsejar al cuerpo de concejales de Humahuaca la suspensión del cargo al intendente de Humahuaca. Dicho pedido se tratará el próximo martes en el recinto del Deliberante humahuaqueño.

Para dar a conocer esta situación a la comunidad, los ediles humahuaqueños realizaron una conferencia de prensa, en la que expusieron a los vecinos presentes en el recinto sobre la documentación que respalda su accionar para dar inicio al juicio político a Herrera.

El pedido es por la supuesta falta de transparencia en el manejo de fondos públicos, además de la falta de rendición de cuentas por parte del intendente y la falta de transparencia en el manejo del Hotel de Turismo, de acuerdo a la resolución Nº 4589 emitida por el Tribunal de Cuentas de la provincia.

La exposición duró alrededor de una hora en la que los concejales dieron a conocer que ellos vienen realizando desde hace tiempo diversos pedidos de informe sobre las finanzas del Hotel de Turismo y del municipio que no fueron respondidas por el Ejecutivo municipal o bien fueron respondidos "de forma extemporánea y parcial", según refirieron los ediles.

Asimismo, señalaron que se realizaron dos pedidos de interpelación, uno al tesorero Armando Morales y otro al secretario de Desarrollo Humano, Pablo Pereyra, quienes no se presentaron ante el cuerpo legislativo.

La concejal Karina Paniagua, del Partido Justicialista, declaró que "el Cuerpo en pleno decidió hacer esta reunión informativa para dar a conocer a la comunidad y poner a su disposición la documentación emitida por el Tribunal de Cuentas de la Provincia que obra en el Concejo Deliberante y sobre el incumplimiento de funcionario público por una de las denuncias que emite el concejal Ríos por la falta de información al Concejo".

Asimismo, la edil aclaró que "el intendente puede que haya hecho las rendiciones de cuenta al Tribunal de Cuentas pero no al Concejo Deliberante, y siempre fueron extemporáneas y rechazadas por el Concejo" y agregó: "la presentación es una cosa, ahora la aprobación o no del Tribunal de Cuentas es otra y ese organismo ha expresado que no están aprobadas". Además, señaló que "hay muchas denuncias de vecinos sobre cheques rebotados, el incumplimiento de pagos, inquietudes de los comerciantes a los que se les debe".

Finalmente dijo que "el martes se realizará una sesión en la que se tratará la suspensión del cargo del actual intendente".

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Omar Alejo, señaló que "no es una cuestión política, sino que recién ahora contamos con la documentación", y añadió: "este es un trabajo muy arduo que se inició en 2016, año en el que el bloque justicialista realizó las primeras denuncias". Alejo hizo hincapié en que "teniendo en cuenta que el Ejecutivo no responde los informes que nosotros requerimos, que son necesarios porque se maneja dinero, y nosotros estamos para controlar qué se hace con lo que los habitantes aportan al municipio de Humahuaca".

Luego, la concejal Mirta Zumbaño señaló que se realizaron "una serie de pedidos de informe desde 2015" e informó que en 2017 se realizó el pedido de auditoría del Hotel de Turismo y finalmente, en 2018, los ediles tuvieron acceso a la resolución Nº 4589 del Tribunal de Cuentas.

Por otra parte, el concejal Antonio Ríos explicó que "con documentación en mano, realicé dos notas con diferente tenor presentadas el 8 de mayo. La primera nota, lleva como título 'Falta de administración de Hotel de Turismo' y la segunda 'Errores en la administración del Hotel de Turismo' y que el día jueves 9, se realizó la constitución de la comisión de juicio político".

Por su parte, tanto el concejal Alejandro Escobar como Oscar González al igual que todos los ediles hicieron hincapié que esto "no es una cuestión partidaria" sino que es la tarea que les encomendó el pueblo y hay total imparcialidad porque el compromiso es "transparentar la gestión".

Aldo Leonel Herrera busca su reelección en el Ejecutivo municipal de Humahuaca el 9 de junio, por el Frente Cambia Jujuy.

Además de la falta de rendición de cuentas y de informes, los ediles criticaron la inasistencia de funcionarios a una interpelación.