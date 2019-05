Asaltaron al padre Cano y se llevaron sus ahorros

Dos delincuentes asaltaron al sacerdote Laudino Cano un religioso que vive en la Parroquia San Francisco de Asís en el barrio Patricias Argentinas de Libertador General San Martín.

El hecho se registró en la madrugada del pasado domingo cuando alrededor de las 2 de la mañana dos malvivientes ingresaron a la casa parroquial y luego de reducir al eclesiástico que en esos momentos dormía, comenzaron a revolver todo el lugar.

Fuentes policiales indicaron que pese a permanecer por espacio de casi dos horas en el lugar, en ningún momento maltrataron o agredieron al cura que se encuentra en función pasiva ayudando con las confesiones y tareas menores, ya que hace cuarenta años que está en esa parroquia.

Apoyo de la feligresía

Laudino Cano un cura español con alrededor de sesenta y cinco años ejerciendo el sacerdocio, es sumamente querido por la comunidad.

"Me dijeron no que me iban a hacer nada y entonces yo me quedé quieto en la cama hasta que se fueron", manifestó el cura a El Tribuno de Jujuy.

Con serenidad afirmó que "estuvieron por espacio de más de una hora revolviendo las cosas y después se fueron por la puerta principal", relata Laudino.

Consultado sobre los bienes que le sustrajeron indicó que "se llevaron mis pocos ahorros, unos quince o dieciséis mil pesos, un reloj de oro y algunas otras cosas de valor que tenía en un maletín de valor para mi", agregando que "así que me queda una sensación de dolor muy profunda, porque son cosas que no podré recuperar. Había ahí muchos recuerdos de familia".

Recordó que el titular de la parroquia es el padre Amado y "espero que Dios los perdone y que lo que hicieron cubra alguna necesidad".