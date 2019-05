Empleados buscaron justificar el día

Sin lugar a dudas, la medida de fuerza en contra de las políticas del presidente Mauricio Macri llevadas a cabo ayer y adheridas por la Unión Tranviarios Automotor, UTA, generó que muchos empleados de la administración pública no puedan trasladarse a sus lugares de trabajo, por lo que varios recurrieron a la seccional policial más cercana a su domicilio para justificar el día mediante una constancia policial.

En este sentido, en declaraciones a la prensa, el ministro de Trabajo de la Provincia, Jorge Cabana Fusz, indicó que no se le abonará la jornada laboral a los empleados que no hayan trabajado. Asimismo, dejó abierta la posibilidad de que cada organismo analice la situación particular de cada trabajador. "Lo que está vigente es lo que el Gobierno decidió siempre en todo paro. No se cuestiona la decisión de realizar una huelga, pero sí se descuenta el día no trabajado, al igual que en el ámbito privado", indicó.

Considerando que estas situaciones de paro del transporte afecta a varios empleados que viven en lugares lejanos a su trabajo, el ministro puso de relieve la posibilidad de que en las próximas reuniones de gabinete se planteen modificaciones.

MATERNO INFANTIL / LA GUARDIA DEL HOSPITAL “HÉCTOR QUINTANA” DURANTE LA MAÑANA TUVO UNA TOTAL AUSENCIA DE PACIENTES.

En este contexto, El Tribuno de Jujuy pudo observar ayer filas de ciudadanos en comisarías de los barrios Coronel Arias, Moreno, San Cayetano y Chijra, donde en su mayoría se acercaron para solicitar las constancias de ausencia por no contar con medio de transporte para asistir al trabajo.

Terminal con total adhesión

Otros de los servicios que fueron afectados en dispar medida fueron la Justicia y educación y se notó un total acatamiento en la terminal de ómnibus "Coronel Manuel Arias" y en los bancos. Mientras que en las guardias de los hospitales "Pablo Soria", Materno Infantil "Doctor Héctor Quintana" y "San Roque" hubo poca asistencia de pacientes.

Desde las ventanillas de venta de pasajes de la terminal de la capital, mencionaron que ante estas medidas, la terminal suele presentar una notable ausencia de pasajeros y turistas. Sin embargo, durante la tarde fueron muy pocas las personas que se acercaron a reservar pasajes para los próximos días.

La opinión de los ciudadanos

Al consultar por cómo influye el paro en la vida cotidiana de los ciudadanos, la jubilada Marta Esquivel sostuvo que "es comprensible que se hagan estas medidas de fuerza, este Gobierno no está haciendo bien las cosas, aunque este paro afecte enormemente, esperemos que traiga algún resultado positivo para todos", destacó. Por su parte, la estudiante Jazmín Ituarte se mostró molesta: "La medida afecta a muchos estudiantes y personas que no pueden trabajar". Así el vendedor Jorge Paredes, quien brindó atención en su comercio desde temprano, dijo que "con esta crisis uno no puede estar perdiendo un día de trabajo".